РФ атакувала дроном село на Куп'янщині, загинула людина

Пошкоджено покрівлю зерносховища та два комбайни.

РФ атакувала дроном село на Куп'янщині, загинула людина
наслідки обстрілу РФ на Куп'янщині
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські окупанти атакували дроном "молнія" село Млинки Куп'янського району на Харківщині. Загинула цивільна людина. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 9 березня близько 4:00 ворожий БпЛА, попередньо типу "Молнія", влучив по території села Млинки Куп’янського району. Пошкоджено покрівлю зерносховища та два комбайни.

Близько 16:00 ворог вдарив по селищу Ківшарівка. Пошкоджено службовий автомобіль бригади екстреної медичної допомоги.

Також встановлено, що 7 березня у місті Куп’янськ російський FPV-дрон влучив по території житлового будинку: загинула 73-річна жінка.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

