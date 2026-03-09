Пошкоджено покрівлю зерносховища та два комбайни.

Російські окупанти атакували дроном "молнія" село Млинки Куп'янського району на Харківщині. Загинула цивільна людина.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 9 березня близько 4:00 ворожий БпЛА, попередньо типу "Молнія", влучив по території села Млинки Куп’янського району. Пошкоджено покрівлю зерносховища та два комбайни.

Близько 16:00 ворог вдарив по селищу Ківшарівка. Пошкоджено службовий автомобіль бригади екстреної медичної допомоги.

Також встановлено, що 7 березня у місті Куп’янськ російський FPV-дрон влучив по території житлового будинку: загинула 73-річна жінка.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).