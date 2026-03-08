Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували дронами Дергачівську громаду Харківщини, є поранений

Російські дрони атакували Слатине і Дергачі.

Росіяни атакували дронами Дергачівську громаду Харківщини, є поранений
наслідки російського обстрілу
Фото: Дергачівська МВА

Росіяни атакували безпілотниками Слатине і Дергачі Харківської області. Унаслідок атаки постраждав цивільний, є пошкодження будинків.

Про це повідомляє очільник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

"Близько 11:00 дві "молнії" поцілили по приватному сектору у Слатиному. У результаті атаки уламкового поранення зазнав 59-річний місцевий мешканець. Медики швидкої надали чоловіку допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився", – ідеться у повідомленні. 

Також пошкоджено щонайменше одне приватне домоволодіння і господарчі споруди.

У Дергачах російський дрон пошкодив господарчу споруду на території приватного домоволодіння. Обійшлося без постраждалих.

﻿
