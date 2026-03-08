Росіяни атакували дронами Дергачівську громаду Харківщини, є поранений

Росіяни атакували безпілотниками Слатине і Дергачі Харківської області. Унаслідок атаки постраждав цивільний, є пошкодження будинків.
Про це повідомляє очільник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
"Близько 11:00 дві "молнії" поцілили по приватному сектору у Слатиному. У результаті атаки уламкового поранення зазнав 59-річний місцевий мешканець. Медики швидкої надали чоловіку допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився", – ідеться у повідомленні.
Також пошкоджено щонайменше одне приватне домоволодіння і господарчі споруди.
У Дергачах російський дрон пошкодив господарчу споруду на території приватного домоволодіння. Обійшлося без постраждалих.
- Російська армія прицільно вдарила по рятувальниках ДСНС під час гасіння пожежі, яка виникла через удар ворожого безпілотника у селі Велика Бабка на Чугуївщині.