Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ГоловнаСуспільствоВійна

Вчора оборонці ліквідували 750 окупантів, 70 артсистем та 4 засоби ППО

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 274 040 осіб. 

Вчора оборонці ліквідували 750 окупантів, 70 артсистем та 4 засоби ППО
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби російські війська втратили 750 солдатів, 3 танки, 10 бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 4 засоби ППО, 188 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 274 040 (+750) осіб 
  • танків – 11 745 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 167 (+10) од.
  • артилерійських систем – 38 129 (+70) од.
  • РСЗВ – 1 675 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 326 (+4) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 349 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 166 640 (+2 224) од.
  • крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
  • кораблі / катери – 31 (+1) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 82 289 (+188) од.
  • спеціальна техніка – 4 083 (+0) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies