Вчора оборонці ліквідували 750 окупантів, 70 артсистем та 4 засоби ППО

Упродовж доби російські війська втратили 750 солдатів, 3 танки, 10 бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 4 засоби ППО, 188 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 274 040 (+750) осіб
- танків – 11 745 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 167 (+10) од.
- артилерійських систем – 38 129 (+70) од.
- РСЗВ – 1 675 (+2) од.
- засоби ППО – 1 326 (+4) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 166 640 (+2 224) од.
- крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
- кораблі / катери – 31 (+1) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 82 289 (+188) од.
- спеціальна техніка – 4 083 (+0) од.
Дані уточнюються.