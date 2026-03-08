Головне за неділю, 8 березня: 120 боєзіткнень, пошуково-рятувальні роботи в Харкові

У Харкові тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку в Київському районі у ніч на 7 березня.

З-під завалів зруйнованого під’їзду п’ятиповерхівки рятувальники деблокували тіла 10 загиблих людей. Поранення отримали 26 харків’ян, серед них є діти, які перебувають у важкому стані.

“Пошуково-рятувальні роботи тривають практично цілодобово. Наші комунальні підприємства, працівники ДСНС, медики – всі перебувають на місці. Роботи ускладнюються тим, що лунають повітряні тривоги. Крім того, ми вже перейшли до тієї стадії, коли завали доводиться розбирати вручну”, – повідомив міський голова Ігор Терехов.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 8 березня відбулося 120 боєзіткнень, найбільше - на Покровському, Костянтинівському і Гуляйпільському напрямках.

Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном повідомив, що Сили оборони за останні півтора місяця змогли відновити контроль над приблизно 400–435 км² території на півдні країни. Це допомогло зірвати плани російських військ щодо весняного наступу на цьому напрямку.

За словами Зеленського, українські військові протягом останніх тижнів провели низку важливих оборонних і наступальних дій на південному напрямку.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна виступили зі спільною заявою щодо неприпустимості участі Росії у Венеційській бієнале.

"Венеційська бієнале – одна з найавторитетніших мистецьких платформ світу, яка не може ставати майданчиком для відбілювання воєнних злочинів, які Росія щоденно вчиняє проти українського народу та нашої культурної спадщини", – ідеться в тексті заяви.

У Мінкульті наголошують, що РФ веде системну війну проти української культури, ідентичності та історичної пам’яті, з початку повномасштабного вторгнення вбила 346 митців та 132 українських і іноземних медійників, зруйнувала або пошкодила 1707 пам’яток культурної спадщини та 2503 об’єкти культурної інфраструктури в Україні, з яких 558 повністю знищено.

Збірна України виборола вже 10 медалей на XIV зимових Паралімпійських іграх: три золоті, дві срібні та п’ять бронзових - і друге місце у медальному заліку після команди Китаю, у якої на одну нагороду більше.

Сьогодні команда України здобула одну срібну та три бронзові нагороди.

