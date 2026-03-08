ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворожий безпілотник влучив у пасажирський потяг на Сумщині

Унаслідок атаки пошкоджено тепловоз, пасажири не постраждали.

Ворожий безпілотник влучив у пасажирський потяг на Сумщині
наслідок удару РФ у Сумах
Фото: Сумська МВА

Вранці 8 березня у Сумському районі російський безпілотник атакував пасажирський потяг сполученням "Київ–Суми", у якому перебувало близько 200 людей.

Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі в коментарі Суспільному.

За попередніми даними, удару по потягу було завдано дроном типу "Ланцет". Унаслідок атаки пошкоджено тепловоз, який тягнув склад. Серед пасажирів та працівників залізниці постраждалих немає.

Рух потягів тимчасово призупинили для заміни локомотива. Після цього пасажирів доправили до кінцевої зупинки, уточнили в прокуратурі. 

Також вранці відбувся удар по проїжджій частині однієї з центральних вулиць міста Суми. Пошкоджена тролейбусна лінія.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies