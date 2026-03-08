Ворожий безпілотник влучив у пасажирський потяг на Сумщині

Вранці 8 березня у Сумському районі російський безпілотник атакував пасажирський потяг сполученням "Київ–Суми", у якому перебувало близько 200 людей.

Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі в коментарі Суспільному.

За попередніми даними, удару по потягу було завдано дроном типу "Ланцет". Унаслідок атаки пошкоджено тепловоз, який тягнув склад. Серед пасажирів та працівників залізниці постраждалих немає.

Рух потягів тимчасово призупинили для заміни локомотива. Після цього пасажирів доправили до кінцевої зупинки, уточнили в прокуратурі.

Також вранці відбувся удар по проїжджій частині однієї з центральних вулиць міста Суми. Пошкоджена тролейбусна лінія.