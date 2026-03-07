Через атаки російських БпЛА на Харківщині загинули двоє людей

Вовчанську громаду Харківзщини росіяни атакували безпілотниками, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Про це повідомила поліція Харківщини.
У селищі Білий Колодязь удар ворожого БпЛА стався поблизу поштового відділення. Внаслідок вибуху загинули двоє чоловіків. Також поранення отримала жителька, якій надали допомогу на місці; від госпіталізації жінка відмовилася.
Ще один інцидент зафіксували у селі Різникове, де російський дрон влучив у автомобіль під час руху. Внаслідок цієї атаки чоловік отримав поранення ніг і його забрали до лікарні.
- 6 березня російські війська завдали ударів по місту Харків та ще 17 населених пунктах області. Унаслідок атак загинули восьмеро людей, ще 13 цивільних отримали поранення.