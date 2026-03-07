ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ГоловнаСуспільствоВійна

Через атаки російських БпЛА на Харківщині загинули двоє людей

Трагедія сталася біля поштового відділення.

Через атаки російських БпЛА на Харківщині загинули двоє людей
траур

Вовчанську громаду Харківзщини росіяни атакували безпілотниками, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Про це повідомила поліція Харківщини.

У селищі Білий Колодязь удар ворожого БпЛА стався поблизу поштового відділення. Внаслідок вибуху загинули двоє чоловіків. Також поранення отримала жителька, якій надали допомогу на місці; від госпіталізації жінка відмовилася.

Ще один інцидент зафіксували у селі Різникове, де російський дрон влучив у автомобіль під час руху. Внаслідок цієї атаки чоловік отримав поранення ніг і його забрали до лікарні. 

  • 6 березня російські війська завдали ударів по місту Харків та ще 17 населених пунктах області. Унаслідок атак загинули восьмеро людей, ще 13 цивільних отримали поранення.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies