Сибіга відреагував на обстріл Харкова: "не можна послаблювати санкції проти російських убивць"

Кремлівський режим не лише тероризує Україну, а й поширює терор по всьому світу.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російський обстріл по Харкову і закликав світ посилити санкції проти РФ.

Про це глава української дипломатії написав у соцмережі "Х".

"Росія – терористична держава. Не можна послаблювати обмеження проти російських убивць, поки вони продовжують вбивати українських дітей під час сну", – наголосив глава МЗС.

Андрій Сибіга підкреслив, що санкції та заборони на міжнародних і культурних заходах мають залишатися чинними.

За його словами, режим у Москві не лише тероризує Україну, а й поширює терор у світі, допомагаючи Ірану та зміцнюючи можливості КНДР для загрози регіону.

"Тиск на Росію необхідно посилити, щоб відновити тривалий мир для України та заради міжнародного миру і безпеки", – додав Сибіга.