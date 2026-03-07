Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Війна

Сибіга відреагував на обстріл Харкова: "не можна послаблювати санкції проти російських убивць"

Кремлівський режим не лише тероризує Україну, а й поширює терор по всьому світу.

Сибіга відреагував на обстріл Харкова: "не можна послаблювати санкції проти російських убивць"
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російський обстріл по Харкову і закликав світ посилити санкції проти РФ.

Про це глава української дипломатії написав у соцмережі "Х".

"Росія – терористична держава. Не можна послаблювати обмеження проти російських убивць, поки вони продовжують вбивати українських дітей під час сну", – наголосив глава МЗС.

Андрій Сибіга підкреслив, що санкції та заборони на міжнародних і культурних заходах мають залишатися чинними. 

За його словами, режим у Москві не лише тероризує Україну, а й поширює терор у світі, допомагаючи Ірану та зміцнюючи можливості КНДР для загрози регіону.

"Тиск на Росію необхідно посилити, щоб відновити тривалий мир для України та заради міжнародного миру і безпеки", – додав Сибіга.

﻿
