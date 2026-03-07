Сибіга відреагував на обстріл Харкова: "не можна послаблювати санкції проти російських убивць"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російський обстріл по Харкову і закликав світ посилити санкції проти РФ.
Про це глава української дипломатії написав у соцмережі "Х".
"Росія – терористична держава. Не можна послаблювати обмеження проти російських убивць, поки вони продовжують вбивати українських дітей під час сну", – наголосив глава МЗС.
Андрій Сибіга підкреслив, що санкції та заборони на міжнародних і культурних заходах мають залишатися чинними.
За його словами, режим у Москві не лише тероризує Україну, а й поширює терор у світі, допомагаючи Ірану та зміцнюючи можливості КНДР для загрози регіону.
"Тиск на Росію необхідно посилити, щоб відновити тривалий мир для України та заради міжнародного миру і безпеки", – додав Сибіга.
- У ніч на 7 березня росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників та ракет кількох типів. Унаслідок російського терору у Харкові загинули восьмеро цивільних, серед них діти. Ще десятеро людей поранені.