Росіяни продовжують бити по критичній і соціальній інфраструктурі Херсонщини

Упродовж минулої доби російські війська атакували критичну і соціальну інфраструктуру Херсонської області, четверо людей поранені.

Про це повідмляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Садове, Молодіжне, Придніпровське, Зимівник, Комишани, Білозерка, Кізомис, Дніпровське, Янтарне, Іванівка, Інгулець, Микільське, Токарівка, Берислав, Золота Балка, Бургунка, Львове, Миколаївка, Милове, Новокаїри, Ольгівка, Осокорівка, Тягинка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 10 багатоповерхівок та 8 приватних будинків.Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Через російську агресію 4 людини дістали поранення.

Також уранці 7 березня ворог обстріляв Степанівку Херсонської області. Внаслідок ворожого удару 46-річний чоловік дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми

Постраждалого доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.