Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни продовжують бити по критичній і соціальній інфраструктурі Херсонщини

Унаслідок російських атак постраждали четверо цивільних.

Росіяни продовжують бити по критичній і соціальній інфраструктурі Херсонщини
Наслідки російського обстрілу
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж минулої доби російські війська атакували критичну і соціальну інфраструктуру Херсонської області, четверо людей поранені.

Про це повідмляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Садове, Молодіжне, Придніпровське, Зимівник, Комишани, Білозерка, Кізомис, Дніпровське, Янтарне, Іванівка, Інгулець, Микільське, Токарівка, Берислав, Золота Балка, Бургунка, Львове, Миколаївка, Милове, Новокаїри, Ольгівка, Осокорівка, Тягинка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 10 багатоповерхівок та 8 приватних будинків.Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Через російську агресію 4 людини дістали поранення.

Також уранці 7 березня ворог обстріляв Степанівку Херсонської області. Внаслідок ворожого удару 46-річний чоловік дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми

Постраждалого доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies