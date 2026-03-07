На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів загинули 8 людей, ще 13 поранені,

У Чугуєві загинув один цивільний, двоє поранені.

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по місту Харків та ще 17 населених пунктах області. Унаслідок атак загинули восьмеро людей, ще 13 цивільних отримали поранення.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові загинули 65-річна жінка, 40-річний чоловік та 13-річна дівчинка. Під час розбору завалів також виявили тіла ще чотирьох загиблих, серед яких – 9-річний хлопчик.

Поранення у місті отримали жінки віком 55, 58, 58, 60, 75 та 80 років, 55-річний чоловік, 17-річна дівчина, а також хлопчики 6 і 11 років.

У місті Чугуїв через російські атаки постраждали 72-річний і 62-річний чоловіки та 58-річна жінка. У селі Землянки Вовчанської громади внаслідок обстрілу загинув 70-річний чоловік.

Російські війська атакували Київський та Основ’янський райони Харкова ракетами і безпілотниками. За даними ОВА, протягом доби по території області ворог застосував три ракети (тип встановлюється), одну керовану авіабомбу, 73 безпілотники різних типів та два FPV-дрони.

Внаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури. У Харкові постраждали сім багатоквартирних будинків, два автомобілі, ліцей, цивільне підприємство, адміністративна будівля та електромережі.

У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок у селі Волоська Балаклія, автомобіль у селищі Шевченкове та цивільне підприємство у селі Приколотне.

У Харківському районі зазнали пошкоджень автомобіль і три гаражі в селі Мала Рогань, електромережі у селі Слобідське та приватний будинок у селищі Вільшани.

У Чугуївському районі пошкоджено три приватні будинки в селі Кам’яна Яруга, а також приватний і багатоквартирний будинки, три автомобілі та електромережі у місті Чугуїв.

Транзитний евакуаційний пункт у місті Лозова за добу прийняв 136 людей. Від початку його роботи там зареєстрували вже 21 627 евакуйованих.