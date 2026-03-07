На Сумщині російські дрони атакували цивільні авто та поліцейських

Росіяни атакували цивільний транспорт на Сумщині. Одна людина загинула, ще четверо – постраждали.
Про це повідомляє очільник ОВА Олег Григоров.
У Степанівській громаді ворожий БпЛА поцілив у цивільну автівку на території АЗС. Автомобіль загорівся. На місці загинув 24-річний чоловік, який був за кермом.
22-річний пасажир зміг вибратися з авто. З важкими опіками його доставили до лікарні.
У Глухівській громаді росіяни також поцілили дроном у цивільну автівку. Поранений 47-річний чоловік. Його госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.
У Білопільській громаді під ворожу атаку потрапив автомобіль з працівниками поліції.
Постраждали двоє правоохоронців. Їм надали необхідну допомогу.
- Російські окупанти скинули 500-кілограмову авіабомбу на Краматорськ Донецької області. Унаслідок авіаудару постраждали шестеро людей.