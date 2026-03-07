На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині російські дрони атакували цивільні авто та поліцейських

Росіяни продовжують терор цивільного населення Сумської області.

На Сумщині російські дрони атакували цивільні авто та поліцейських
наслідки російської атаки по цивільному авто
Фото: Олег Григоров

Росіяни атакували цивільний транспорт на Сумщині. Одна людина загинула, ще четверо – постраждали.

Про це повідомляє очільник ОВА Олег Григоров.

У Степанівській громаді ворожий БпЛА поцілив у цивільну автівку на території АЗС. Автомобіль загорівся. На місці загинув 24-річний чоловік, який був за кермом.

22-річний пасажир зміг вибратися з авто. З важкими опіками його доставили до лікарні.

У Глухівській громаді росіяни також поцілили дроном у цивільну автівку. Поранений 47-річний чоловік. Його госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

У Білопільській громаді під ворожу атаку потрапив автомобіль з працівниками поліції. 

Постраждали двоє правоохоронців. Їм надали необхідну допомогу.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies