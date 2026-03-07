РФ атакувала критичну інфраструктуру України: сили ППО знешкодили 19 ворожих ракет та 453 ударних БпЛА

У ніч на 7 березня (з 18:00 6 березня) російські війська завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України, застосувавши ударні безпілотники, а також ракети наземного і морського базування.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

За інформацією військових, радіотехнічні війська Повітряних сил зафіксували 509 засобів повітряного нападу, зокрема:

2 гіперзвукові ракети «Циркон» (район пуску – тимчасово окупований Крим);

13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська, Курська та Воронезька області РФ);

14 крилатих ракет «Калібр» (район пуску – акваторія Чорного моря);

480 ударних безпілотників типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та інших типів.

Безпілотники запускали з напрямків Брянська, Курська, Орла, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарська (РФ), а також з Гвардійського та Чауди у тимчасово окупованому Криму. Близько 290 із них становили дрони типу Shahed.

Основними напрямками удару стали Київ, Харків, Житомирська, Хмельницька та Чернівецька області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона збила або подавила 472 повітряні цілі — 19 ракет та 453 безпілотники різних типів. Зокрема:

8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

11 крилатих ракет «Калібр»;

453 ворожих безпілотники.

Фото: Повітряні сили

Водночас зафіксовано влучання 9 ракет та 26 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на п’яти локаціях.

Інформація щодо однієї ворожої ракети наразі уточнюється.

Внаслідок російської атаки є загиблі та постраждалі у Харкові.

Водночас атака триває – у повітряному просторі України ще перебувають ворожі безпілотники. Українців закликають дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.