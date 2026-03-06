Бойові дії на Донеччині, 135 бойових зіткнень, ворожі обстріли, ультиматум Угорщини, спільний проєкт LB.ua та “Епіцентру”. Яким запам’ятається 1472-й день повномасштабної війни.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україні вдалося домогтися звільнення семи працівників "Ощадбанку", яких затримали в Угорщині.

Наразі вони перебувають у безпеці та перетнули український кордон. Українські консули надали їм необхідну допомогу.

Голова НБУ Андрій Пишний висловив сподівання, що цінний вантаж, які перевозили інкасатори Ощадбанку, Угорщина поверне законному власнику.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 6 березня відбулося 135 бойових зіткнень.

Найбільше - на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Російська армія намагається повністю захопити Покровськ і Мирноград на Донеччині, повідомили в Угрупованні військ "Схід".

Українські військові стримують наступ противника та завдають йому значних втрат.

Спільний проєкт LB.ua та “Епіцентру” “Епіцентр виробників” стартував з публічного інтервʼю в.о. Голови Державної податкової служби Лесі Карнаух.

Чи поліпшились відносини Податкової та бізнесу? Що буде з оподаткуванням ФОПів? Яка ситуація з блокуванням податкових накладних? Відшкодуванням ПДВ? Чи відповідають податкові надходження очікуванням?

Про ці та інші не менш чутливі питання Леся Карнаух за підтримки профільних заступників спілкувалась на майданчику LB.Taks із залученням гостей, серед яких були представники середнього та середнього «плюс» бізнесу (власне - виробники), підприємці, народні депутати, громадські діячі, експерти тощо.

Народна депутатка, лідерка “Батьківщини” Юлія Тимошенко заявила, що кошти, зафіксовані на відео детективами НАБУ, задекларовані і “чесні”https://lb.ua/news/2026/03/06/725972_timoshenko_vvazhaie_scho.html. В розмові з Сонею Кошкіною на LB live парламентарка запевнила, що з коштів були сплачені податки, а в пакеті Нової пошти вони лежали, бо він “був під рукою”.

Вона стверджує, що ці кошти – $46 300 – є частиною моральної компенсації від американської юридичної компанії за збитки від політичних переслідувань часів Віктора Януковича, які ця компанія підтримувала. А носила вона їх із собою, оскільки небезпечно залишати вдома через обстріли.

Тимошенко стверджує, що оприлюднений слідчими аудіозапис її розмови з народним депутатом від “Слуги народу” Ігорем Копитіним був “сфальшований”, але підтвердила, що розмова з ним відбулася. Також вона вважає, що апаратуру прослуховування приніс до її офісу саме він.

Угорщина дала Україні три дні, щоб відновити транзит нафти “Дружбою”, повідомив заступник міністра енергетики та парламентський державний секретар при Міністерстві енергетики Чепек Габор.

“Ми висунули ультиматум Києву: у них є три робочі дні, щоб відновити роботу нафтопроводу “Дружба”. Якщо його не запустять знову, вони мають допустити слідчу делегацію на підстанцію “Броди”. Реальність більше не вдасться приховувати!” – написав Габор.

Відповідний документ від 5 березня 2026 року направлено на ім'я міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

