Під час спілкування із заявником суддя запропонував за неправомірну вигоду ухвалити рішення про повернення вилученого майна.

Суддю Ренійського районного суду Одеської області затримано за підозрою в отриманні неправомірної вигоди, повідомили в Офісі генпрокурора.

Суддю затримали 5 березня у межах кримінального провадження за фактами шахрайства та одержання хабаря – відповідно до ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 368 КК України.

Того ж дня йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

Сьогодні обвинувачення подало клопотання до Вищого антикорупційного суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За інформацією слідства, 29 січня до Ренійського районного суду надійшли матеріали щодо притягнення водія до адміністративної відповідальності та вирішення питання про вилучені у нього тютюнові вироби без марок акцизного податку.

Під час спілкування із заявником суддя запропонував за неправомірну вигоду ухвалити рішення про повернення вилученого майна. Він натякав на передачу коштів у євро, зазначаючи, що заявник має “зацікавити” його, аби уникнути конфіскації.

Під час одержання 800 євро та 300 доларів США суддю затримали. Досудове розслідування триває.