Сили оборони: Російські війська намагаються повністю захопити Покровськ і Мирноград

Ворог зосереджує зусилля на просуванні в районі населеного пункту Гришине.

Російська армія намагається повністю захопити Покровськ і Мирноград на Донеччині. Водночас, українські військові стримують наступ противника та завдають йому значних втрат.

Про це повідомили в Угрупованні військ "Схід".

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності угруповання продовжують відбивати атаки російських військ.

На Покровському напрямку українські захисники за добу зупинили 21 штурм противника. Бої тривали у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Новомиколаївка, Удачне, Філія, а також у напрямках Білицького, Новоолександрівки та Новопавлівки.

За попередніми даними, протягом доби в районі Покровсько-Мирноградської агломерації Сили оборони ліквідували 63 російських військових, ще 23 – поранили.

Крім того, українські військові знищили одну артилерійську систему та чотири одиниці спеціальної техніки. Пошкоджено три танки, дві артилерійські системи, один автомобіль, засіб радіоелектронної боротьби та 58 укриттів російських військ. Також знищено або знешкоджено 192 безпілотники різних типів.

За інформацією Сил оборони, російські підрозділи зосереджують зусилля на просуванні в районі населеного пункту Гришине. Противник намагається прорватися до центральної частини села, одночасно атакуючи його з півночі та півдня.

"Росіяни також намагаються повністю оволодіти Покровськом та Мирноградом. Підрозділи Сил оборони України утримують визначені позиції на північних околицях цих населених пунктів", – наголосили у військовому угрупованні.

Для стримування наступу противника українські військові активно використовують аеророзвідку, додатково мінують ймовірні маршрути просування ворога та блокують його логістику. Також системно проводяться пошуково-ударні операції.

За словами військових, активно працюють українські підрозділи безпілотників, артилерія та авіація, які завдають противнику значних втрат.

Загалом у зоні відповідальності УВ "Схід" втрати російських військ за минулу добу становили 347 осіб. Також знищено 1 539 безпілотників різних типів і уражено 121 одиницю озброєння та техніки.