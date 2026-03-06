Нічна повітряна атака, 136 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, удари по Кривому Рогу, війна на Близькому Сході.

Сьогодні в межах обміну в Україну повертаються 300 військових і двоє цивільних.

Більшість із них були в полоні понад рік, деякі – з 2022 року.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 136 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову дію агресора.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 28 атак окупантів у районах Гуляйполя, Зеленого, Мирного та у бік Залізничного, Варварівки, Староукраїнки, Цвіткового.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 950 солдатів, 7 танків, 6 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, 2 РСЗВ та засіб ППО. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 271 350 солдатів.

У Кривому Розі під час масованої повітряної атаки росіяни поцілили ударними дронами у житловий будинок і підприємство. Місто на Дніпропетровщині другу ніч поспіль під ударами БПЛА.

Як повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул, унаслідок атаки пошкоджень зазнали близько 30 житлових будинків, чотири освітні заклади, об'єкт інфраструктури і бізнесу, підприємство.

Людей з постраждалих осель евакуювали.

РФ запустила вночі 141 дрон. Сили ППО знешкодили 111 з них.

Зафіксували влучання 24 ударних БпЛА на 16 локаціях, і ще в одному місці впали уламки.

Угорська влада в Будапешті затримала сімох громадян України, заявив очільник українського МЗС Андрій Сибіга. Захоплені українці є співробітниками державного Ощадбанку, які виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною, що перевозили кошти та цінності в межах регулярних перевезень між державними банками.

Як повідомили в Ощадбанку, перевезення коштів і цінностей здійснювалось в межах та на виконання міжнародної угоди. Вантаж був оформлений згідно міжнародних правил перевезень та чинних Європейських митних процедур. У викрадених автівках було 40 млн дол США, 35 млн євро, 9 кг золота.

У МЗС повідомили, що вже надіслали офіційне повідомлення з вимогою звільнити українських громадян. "Ми також звернемося до Європейського Союзу з запитом на чітку кваліфікацію незаконних дій Угорщини, захоплення заручників та пограбування", - додав очільник МЗС.

Українських консулів до затриманих в Угорщині семи українців не пустили.

Угорська сторона не надала жодних пояснень.

МЗС радить українцям утриматися від поїздок до Угорщини і не використовувати її для транзиту.

Викладач Київської школи економіки Ігор Сердюк під вигаданим ім'ям магістра історії Василя Сокаленка опублікував статтю про неіснуючу країну Муріноа в справжньому науковому журналі "Національні інтереси України".

Сердюк хотів показати, що деякі наукові журнали роблять бізнес на псевдонаукових працях, а автори цих робіт отримують завдяки цьому наукові ступені, йдеться в матеріалі "Бабеля".

За інформацією видання Politico, під час робочої вечері послів країн Євросоюзу у Брюсселі члени ЄС дали зрозуміти Єврокомісії, що не підтримують варіанти швидкого вступу України до блоку у форматі "зворотного розширення" чи "авансу".

Низка європейських столиць сформували з цього приводу доволі жорстку позицію. Вони вважають, що Україна чи будь-хто інший з кандидатів на вступ не може приєднатися до ЄС в обхід встановлених процедур та системи прогресу, який базується на виконанні країною вимог. Єврокомісію звинувачують у тому, що вона дала Києву "марні надії". Тепер від Брюсселя хочуть "повернення до реалістичного сценарію шляху уперед для України".

Раніше Президент України Володимир Зеленський вимагав від керівництва ЄС зафіксувати дату вступу нашої держави до блоку, що вперше обговорювалося в межах мирного плану США щодо завершення війни в Україні.

