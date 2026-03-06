РФ запустила вночі 141 дрон. Сили ППО знешкодили 111 з них

Зафіксували влучання 24 ударних БпЛА на 16 локаціях, і ще в одному місці впали уламки.

У ніч на 6 березня російська армія запустила по території України 141 безпілотник. ППО знешкодила 111 із них. Зафіксували влучання 24 ударних БпЛА на 16 локаціях, і ще в одному місці впали уламки.

Про це повідомили у Повітряних силах.

«У ніч на 06 березня (з 18:00 05 березня) противник атакував 141 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 100 із них – "шахеди"», – розповіли там.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 6 березня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.