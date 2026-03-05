6 березня в Україні місцями невеликий мокрий сніг і дощ, температура вдень підніметься до 11° тепла

На заході України та на Одещині +6..+11° тепла.

6 березня в Україні місцями можливий дрібний дощ з мокрим снігом, а максимальна температура повітря +11°.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Удень здебільшого без опадів, проте вночі в північно-східній частині та більшості центральних областей, а вдень на південному сході та сході країни невеликий мокрий сніг і дощ.

"Вночі прогнозуємо від 3° тепла до 2° морозу (в Карпатах 3-8° морозу), вдень в межах 1-6° тепла, дещо тепліше - на заході країни та півдні Одещини +6..+11° тепла", - йдеться в повідомленні.

На Київщині та в Києві хмарно і без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі на дорогах місцями ожеледиця

Температура в Київській області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.