Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
6 березня в Україні місцями невеликий мокрий сніг і дощ, температура вдень підніметься до 11° тепла

На заході України та на Одещині +6..+11° тепла.

6 березня в Україні місцями невеликий мокрий сніг і дощ, температура вдень підніметься до 11° тепла

6 березня в Україні місцями можливий дрібний дощ з мокрим снігом, а максимальна температура повітря +11°.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

 Удень здебільшого без опадів, проте вночі в північно-східній частині та більшості центральних областей, а вдень на південному сході та сході країни невеликий мокрий сніг і дощ.

 "Вночі прогнозуємо від 3° тепла до 2° морозу (в Карпатах 3-8° морозу), вдень в межах 1-6° тепла, дещо тепліше - на заході країни та півдні Одещини +6..+11° тепла", - йдеться в повідомленні.

На Київщині та в Києві хмарно і без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі на дорогах місцями ожеледиця

Температура в Київській області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.

﻿
