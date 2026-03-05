Правоохоронці ліквідували ще 10 “ухилянтських схем” у різних регіонах України

За суми від 3 до 24 тисяч доларів США ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

Служба безпеки та Національна поліція заблокували 10 нових схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок, йдеться у пресрелізі СБУ.

Так, на Вінниччині викрито “сімейний підряд” лікарів, які незаконно збагатились на 9 млн грн, підробляючи ухилянтам довідки про інвалідність.

За матеріалами справи, оборудку організували лікарка-невропатолог обласної лікарні та її син – лікар-ортопед.

Також у регіоні затримано контрактника, який за гроші намагався нелегально переправити мобілізованого до невизнаного Придністров’я “в обхід” прикордонних постів.

На Буковині кіберфахівці СБУ викрили одразу 12 фігурантів, які у чатах месенджерів «зливали» геолокації ТЦК та поліції і закликали до уникнення мобілізації.

Як встановило розслідування, зловмисники створили профільну інтернет-спільноту, в якій у щодобовому режимі публікували геолокації військових та правоохоронців. Поширення такої інформації та заклики до протиправних дій призводили до зриву мобілізації у регіоні.

На Київщині викрито ще двох ділків, які організували канал нелегального виїзду військовозобов’язаних до Євросоюзу. Фігурантів затримано під час отримання хабаря за “трансфер” з міста Біла Церква у напрямку західного кордону.У Житомирській області викрито посадовця Міноборони та його спільника, які використовували особисті зв’язки в ТЦК, щоб безпідставно знімати ухилянтів з розшуку.

На Львівщині затримано завідувачку відділення діагностичного центру, яка очолює експертну команду оцінювання повсякденного функціонування особи (розформована МСЕК).

За матеріалами справи, посадовиця залучила підлеглу медсестру, разом з якою брала хабарі за встановлення призовникам ІІІ групи інвалідності.

Також у регіоні викрито голову та члена військово-лікарської комісії, які “приписували” ухилянтам хвороби для зняття з військового обліку.

У Львові затримано ділка, який пропонував ухилянтам виїхати за кордон під виглядом експедитора міжнародних рейсів.У Яворівському районі викрито ще одного фігуранта. Зловмисник торгував фейковими довідками про наявність серцевої хвороби та обіцяв посприяти в оформленні інвалідності.

На Закарпатті затримано мешканця Чопа, який переправляв військовозобов’язаних до Євросоюзу через прикордонні ділянки річки Тиса.

Щоб подолати водну перешкоду, він проводив інструктаж та забезпечував клієнтів спорядженням, яке включало рятувальні жилети, надувні човни, весла та гідрокостюми.

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 15, чч. 2, 3 ст. 332 (закінчений замах на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою або організованою групою);

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Вінницької та Львівської обласних прокуратур, Білоцерківської та Ужгородської окружних прокуратур, Житомирської спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Центрального регіону, Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону та Офісу Генерального прокурора.