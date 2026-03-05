Росіяни дроном поцілили у цивільне судно, яке перевозило кукурудзу

Вчора, 4 березня російські війська завдали удару дроном по цивільному судну під прапором Панами у Чорному морі. Постраждали люди.

Про це у телеграмі написав начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворожий удар по цивільному судну в акваторії Чорного моря. Є постраждалі серед членів екіпажу", – йдеться у його повідомленні.

Кіпер розповів, що ввечері 4 березня в акваторії Чорного моря зафіксовано влучання БпЛА у цивільне судно під прапором Панами під час його виходу з порту Чорноморська.

Судно перевозило кукурудзу. Унаслідок атаки є постраждалі серед членів екіпажу.

"Проведено заходи з надання допомоги та евакуації людей", – написав Кіпер.