ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни дроном поцілили у цивільне судно, яке перевозило кукурудзу

Є постраждалі серед членів екіпажу. 

Фото: Олег Кіпер у Facebook

Вчора, 4 березня російські війська завдали удару дроном по цивільному судну під прапором Панами у Чорному морі. Постраждали люди.

Про це у телеграмі написав начальник Одеської ОВА  Олег Кіпер. 

"Ворожий удар по цивільному судну в акваторії Чорного моря. Є постраждалі серед членів екіпажу", – йдеться у його повідомленні. 

Кіпер розповів, що ввечері 4 березня в акваторії Чорного моря зафіксовано влучання БпЛА у цивільне судно під прапором Панами під час його виходу з порту Чорноморська. 

Судно перевозило кукурудзу. Унаслідок атаки є постраждалі серед членів екіпажу. 

"Проведено заходи з надання допомоги та евакуації людей", –  написав Кіпер. 

﻿
