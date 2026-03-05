ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували цивільну логістику. Постраждали моряк та залізничники

Сьогодні вранці на Дніпропетровщині росіяни поцілили у поїзд. 

Росіяни атакували цивільну логістику. Постраждали моряк та залізничники
наслідки російської атаки по залізниці, ілюстративне фото
Фото: Олексій Кулеба

Російські війська упродовж доби атакували цивільну логістику України. Постраждали моряк та залізничники.

Про це розповіли у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Учора російський ударний дрон уразив цивільне торговельне судно, яке виходило з українського порту та рухалося морським коридором. Один член екіпажу отримав поранення, йому надали медичну допомогу.

Також учора ввечері безпілотники завдали удару по залізничній станції на Одещині. Пошкоджено кілька вагонів, постраждалих немає.

Сьогодні вранці ворог атакував залізничну інфраструктуру Дніпровського регіону. Під час руху вантажного поїзда БПЛА влучив в електровоз. Поранені машиніст і його помічник, їм оперативно надали медичну допомогу.

У міністерстві наголошують, що атаки Росії на транспортну інфраструктуру та судноплавство – це продовження терору проти цивільної логістики і намагання підірвати економіку України та глобальну продовольчу безпеку.

  • Від початку березня Росія завдала 18 ударів по залізничній інфраструктурі України - в середньому по шість на добу. 
﻿
