Україна сподівається на обмін полоненими найближчим часом. Переговори перенесли через війну на Близькому Сході

Україна сподівається на підтвердження обміну полоненими, про який домовилися у попередні зустрічі зі США та росіянами, і проведення його найближчими днями. Про це президент Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю італійському медіа Rai (переклад опубліковано Офісом президента).

Наступний перемовний раунд планували на 5-9 березня. Однак зі США як зі стороною, що запрошує українців і росіян на перемовини, обговорили перенесення зустрічей через війну на Близькому Сході.

"Але ми дуже надіємося, що буде все-таки підтверджено обмін, про який ми домовлялися в ході попередніх зустрічей. Обмін військовополонених – це завжди важливий момент, це позитив для сімей", – сказав глава держави.

Він додав, що дехто в світі почав вірити обіцянці Путіна закінчити війну, якщо Україна виведе армію з Донбасу. Але, попри всі російські заяви, її агресія тільки зросла.

"Ми можемо спробувати домовитись про закінчення війни із сильними посередниками, але умови повинні бути такими, щоб ми не вірили, не покладалися просто на слова Росії. Ми повинні зрозуміти, що, якщо України не буде на Донбасі, не гарантовано, що Путін не продовжить війну. Я б навіть сказав навпаки. Факт – що він продовжить. Не факт – що він продовжить одразу", – сказав він.

Президент також додав, що, окрім того, чому Україна має відмовлятися від своєї землі?

"Він не зміг на полі бою нічого зробити: нема сил. Він хоче, щоб ми повірили йому і просто вийшли з наших територій, які добре укріплені. Ці укріплення обмежують можливості російських військ. Путін розуміє, що, якщо ми відійдемо, він збереже від 300 тисяч до мільйона своїх солдат в залежності від активності й тривалості наступальних дій на Донбасі. Чому раптом ми повинні йому вірити і дарувати такі подарунки?" – зазначив він.

Контекст

Попередній раунд перемовин відбувся в Женеві 17-18 лютого. На зустрічі домовилися про новий обмін полоненими. Перший з жовтня обмін відбувся після одного з перемовних раундів, і Україна сподівалася провести наступний.

На цей тиждень в Абу-Дабі планували нову зустріч, однак зараз Іран у відповідь на операцію США і Ізраїлю завдає ударів по країнах Перської затоки.

Україна пропонувала перенести зустріч в Європу.Однак учора стало відомо, що переговори з Росією відкладені.