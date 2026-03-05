У Львові затримали 63-річного поляка, якого розшукував Інтерпол

Його підозрюють у керівництві організованою злочинною групою та веденні масштабної злочинної діяльності.

Українські та польські правоохоронці затримали у Львові 63-річного поляка, який перебував у розшуку із 2017 року на підставі червоного повідомлення Інтерполу, Європейського ордера на арешт та національних ордерів на розшук, виданих польськими правоохоронними органами.

Про це пише пресслужба Центрального слідчого бюро поліції Польщі (CBŚP).

«Співробітники Центрального бюро розслідувань поліції у співпраці з Підрозділом кіберполіції Національної поліції України заарештували Броніслава Д. у Львові», – зазначили там.

Фото: CBŚP Затримання громадянина Польщі у Львові

Чоловіка вже було остаточно засуджено в Польщі до чотирьох років ув’язнення за участь в організованому злочинному угрупованні, фінансово-податкові злочини та відмивання грошей. Броніслава Д. також підозрюють у керівництві організованою злочинною групою та веденні масштабної злочинної діяльності. Йдеться, зокрема, про фінансові злочини та відмивання значних сум грошей, які стали для нього постійним джерелом доходу.

Польські правоохоронці кажуть, що «завдяки чітким оперативним заходам співробітників Центрального бюро розслідувань поліції, які точно встановили місцезнаходження розшукуваного чоловіка, а потім надали ключову інформацію українській владі». Співробітники Центрального бюро розслідувань поліції також брали участь в операції в Україні.

Затриманий наразі перебуває під вартою в Україні та очікує завершення процедури екстрадиції. Після її завершення чоловіка передадуть польським правоохоронним органам, і він потрапить до в’язниці для відбування призначеного покарання.