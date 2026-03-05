ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
У Львові затримали 63-річного поляка, якого розшукував Інтерпол

Його підозрюють у керівництві організованою злочинною групою та веденні масштабної злочинної діяльності.

Український та польський правоохоронці
Фото: CBŚP

Українські та польські правоохоронці затримали у Львові 63-річного поляка, який перебував у розшуку із 2017 року на підставі червоного повідомлення Інтерполу, Європейського ордера на арешт та національних ордерів на розшук, виданих польськими правоохоронними органами.

Про це пише пресслужба Центрального слідчого бюро поліції Польщі (CBŚP).

«Співробітники Центрального бюро розслідувань поліції у співпраці з Підрозділом кіберполіції Національної поліції України заарештували Броніслава Д. у Львові», – зазначили там. 

Затримання громадянина Польщі у Львові
Фото: CBŚP
Затримання громадянина Польщі у Львові

Чоловіка вже було остаточно засуджено в Польщі до чотирьох років ув’язнення за участь в організованому злочинному угрупованні, фінансово-податкові злочини та відмивання грошей. Броніслава Д. також підозрюють у керівництві організованою злочинною групою та веденні масштабної злочинної діяльності. Йдеться, зокрема, про фінансові злочини та відмивання значних сум грошей, які стали для нього постійним джерелом доходу.

Польські правоохоронці кажуть, що «завдяки чітким оперативним заходам співробітників Центрального бюро розслідувань поліції, які точно встановили місцезнаходження розшукуваного чоловіка, а потім надали ключову інформацію українській владі». Співробітники Центрального бюро розслідувань поліції також брали участь в операції в Україні.

Затриманий наразі перебуває під вартою в Україні та очікує завершення процедури екстрадиції. Після її завершення чоловіка передадуть польським правоохоронним органам, і він потрапить до в’язниці для відбування призначеного покарання.

﻿
