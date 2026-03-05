Троє мешканців Херсонщини загинули вчора унаслідок агресії РФ

Упродовж доби через російську агресію на Херсонщині 3 людини загинули, ще 4 – дістали поранення.

Як повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Молодіжне, Придніпровське, Садове, Білозерка, Дніпровське, Новодмитрівка, Томина Балка, Янтарне, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Микільське, Токарівка, Берислав, Урожайне, Милове, Дудчани, Качкарівка, Львове, Новокаїри, Нова Кам'янка, Республіканець, Червоний Яр, Новорайськ, Монастирське, Червоний Маяк, Борозенське, Новоолександрівка, Золота Балка, Бургунка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

«Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 4 людини. Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – зазначив Прокудін.