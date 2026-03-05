Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Війна

На півдні Росії масована атака безпілотників, закриті одразу 10 аеропортів

Головною ціллю удару, за попередніми даними, є Саратовський нафтопереробний завод.

На півдні Росії масована атака безпілотників, закриті одразу 10 аеропортів
ілюстративне фото атаки по Саратовському НПЗ
Фото: Оперативний ЗСУ

Низка російських регіонів у ніч на 5 березня перебувають під масованим обстрілом невідомими безпілотниками.

За повідомленнями ЗМІ, план "Ковьор", який передбачає припинення обслуговування рейсів та посадку усіх літаків в зоні небезпеки, було запроваджено одразу в 10 російських аеропортах: Владикавказ, Краснодар, Грозний, Магас, Пенза, Саратов, Волгоград, Сочі, Ульяновськ і Самара.

Попередньо головною метою атаки є ураження Саратовського нафтопереробного заводу, який належить компанії "Роснєфть".

﻿
