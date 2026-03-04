ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Прокудін: відновлювати Херсонську ТЕЦ у нинішньому стані немає сенсу

Після російських обстрілів Херсонська ТЕЦ "не відповідає сучасним умовам та залишається вразливим об’єктом".

Прокудін: відновлювати Херсонську ТЕЦ у нинішньому стані немає сенсу
Пресконференція голови ОВА Олександра Прокудіна, 30 квітня 2023
Фото: Олександр Прокудін/Telegram

Начальник ОВА Олександр Прокудін вважає, що відновлювати Херсонську ТЕЦ у її нинішньому стані недоцільно. 

Про це він повідомив в інтерв’ю агентству Укрінформ.

За словами Прокудіна, відновлення ТЕЦ "не відповідає сучасним умовам та залишається вразливим об’єктом". Очільник ОВА зазначив, що немає сенсу вкладати великі кошти у один великий об’єкт, який неможливо повністю захистити.

"Моя думка: відновлювати ТЕЦ у нинішньому стані немає сенсу, вона не відповідає сучасним умовам, залишається вразливим об’єктом. Немає сенсу вкладати значні кошти в один великий об’єкт – ми ніколи не закриємо його будь-яким захистом, це неможливо", – зазначив Прокудін.

Натомість місто планує децентралізувати систему теплопостачання. Передбачено встановлення 59 модульних котелень у різних районах Херсона. 32 з них замінять функції ТЕЦ, решта – Херсонтеплоенерго.

"Ми вже знаємо їхню потужність – від 0,2 до 5 МВт, є визначені місця для встановлення. Зараз у місті працює 11 таких котелень, нещодавно встановили ще чотири. Вони дозволяють економити газ на 50% і більше. Система автоматизована, не потребує постійного перебування людей, управління здійснюється через планшети та телефони. У разі помилки приїжджають спеціалісти і виправляють її", – пояснив Прокудін.

  • Протягом перших двох днів січня російські війська завдали понад десять прицільних ударів по Херсонській ТЕЦ. Через постійні обстріли об’єкт більше не може працювати у звичному режимі. Наразі фахівці розглядають різні варіанти забезпечення мешканців міста теплом.
  • Наприкінці січня окупанти продовжили обстріл ТЕЦ, причому одного дня атаки тривали майже безперервно.
  • Нещодавно РФ укотре атакувала з артилерії територію Херсонської ТЕЦ. Там зафіксували щонайменше 5 влучань.
﻿
