На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільну

Військові РФ скинули вибухівку з безпілотника на цивільну мешканку Новодмитрівки Херсонського району. Жінка рухалася велосипедом під час ворожої атаки.

Про це інформує Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом учинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 4 березня близько 13:30 військовослужбовці армії РФ здійснили атаку з використанням безпілотника по жінці, яка рухалася велосипедом у селі Новодмитрівка Херсонського району.

Унаслідок скидання вибухівки 49-річна місцева жителька загинула.

Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні слідчі та процесуальні дії для фіксації доказів і документування воєнних злочинів, учинених військовими РФ.