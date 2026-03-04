ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Херсонщині за добу через російські атаки поранено 15 людей, із них дві дитини

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі.

На Херсонщині за добу через російські атаки поранено 15 людей, із них дві дитини
Фото: Вікіпедія

На Херсонщині через російську агресію 15 людей дістали поранення, з них - 2 дитини.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін. 

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема - пошкодили 7 багатоповерхівок та 7 приватних будинків.

Також окупанти понівечили будівлю комунального підприємства та приватні автомобілі.

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Кізомис, Комишани, Білозерка, Велетенське, Чорнобаївка, Дніпровське, Молодіжне, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Олександрівка, Дар'ївка, Берислав, Золота Балка, Качкарівка, Дудчани, Новорайськ, Бургунка, Веселе, Дар'ївка, Зміївка, Іванівка, Микільське, Михайлівка, Монастирське, Ольгівка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон.

﻿
