На Херсонщині за добу через російські атаки поранено 15 людей, із них дві дитини

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі.

На Херсонщині через російську агресію 15 людей дістали поранення, з них - 2 дитини.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема - пошкодили 7 багатоповерхівок та 7 приватних будинків.

Також окупанти понівечили будівлю комунального підприємства та приватні автомобілі.

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Кізомис, Комишани, Білозерка, Велетенське, Чорнобаївка, Дніпровське, Молодіжне, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Олександрівка, Дар'ївка, Берислав, Золота Балка, Качкарівка, Дудчани, Новорайськ, Бургунка, Веселе, Дар'ївка, Зміївка, Іванівка, Микільське, Михайлівка, Монастирське, Ольгівка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон.