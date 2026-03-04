Мерц на зустрічі з Трампом: Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася якомога швидше, але Україна має зберегти свою територію

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що сторони погоджуються в необхідності завершити війну в Україні.

"Війна в Україні має закінчитися. Я погоджуюся з президентом Трампом у цьому питанні. Ті, хто бореться за безпеку та справедливість на Близькому Сході, також повинні бажати безпеки та справедливості в Європі. Ми повинні посилити тиск на Москву", – написав Мерц у соцмережі Х.

Der Krieg in der Ukraine muss enden. Darin bin ich mit Präsident Trump einig.



Wer für Sicherheit und Gerechtigkeit im Nahen Osten kämpft, muss auch in Europa Sicherheit und Gerechtigkeit wollen. Wir müssen den Druck auf Moskau erhöhen. pic.twitter.com/galpKgLiFc — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) March 3, 2026

Також трансляцію зустрічі вів Білий дім.

Серед іншого, Мерц наголосив, що Україна не повинна погоджуватися на подальші територіальні поступки.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася якомога швидше. Але Україна має зберегти свою територію та свої інтереси безпеки, і ми про це поговоримо", – сказав він Трампу.

Журналісти запитали президента США, де у списку його пріоритетів зараз знаходиться завершення війни в Україні, враховуючи американську операцію проти Ірану. Той запевнив, що це питання "досі має найвищу пріоритетність".

"Що стосується Росії та України, де це в моєму списку пріоритетів? Дуже високо. Я думав, що це буде одна з найлегших. Я завершив вісім воєн, і, можливо, на одну більше", – сказавТрамп.

Він також згадав про "найвищий рівень ненависті" між президентом України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Владіміром Путіним.

На думку Мерца, Європі необхідно долучитися до мирних переговорів, які тривають між РФ та Україною за посередництва США.

"Трамп знає, що тільки мир, який підтримає і легітимізує Європа, може бути дійсно тривалим. Він також знає, що внесок Європи в безпеку України, відновлення, європейську інтеграцію буде просто незамінним для цього миру", – підсумував він.

Також після зустрічі Мерц заявив, що провів із Трампом "інтенсивне обговорення" теми тарифів і вони мають намір досягти угоди найближчими тижнями.

Europa setzt nicht auf Zölle, sondern auf freien Handel. Washington weiß: Auf europäischer Seite ist eine Grenze erreicht. Das im August ausgehandelte Abkommen soll bestehen.



Wir hatten dazu eine intensive Diskussion und wollen uns in den nächsten Wochen verständigen. pic.twitter.com/xz52BTZVWl — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) March 3, 2026