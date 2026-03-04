Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Сили оборони ліквідували ще 980 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 269 500 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 980 російських окупантів
Фото: тг-канал Військовий кур'єр 

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 980 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 269 500 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 04.03.26:

  • особового складу – близько 1 269 500 (+980) осіб 
  • танків / tanks – 11 723 (+5) 
  • бойових броньованих машин – 24 135 (+4)
  • артилерійських систем – 37 874 (+32) 
  • РСЗВ – 1 667 (+2) 
  • засоби ППО – 1 319 (+0) 
  • літаків – 435 (+0) 
  • гелікоптерів – 348 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 156 431 (+1 733) 
  • крилаті ракети – 4 384 (+0) 
  • кораблі / катери – 30 (+0) 
  • підводні човни – 2 (+0) 
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 81 224 (+232) 
  • спеціальна техніка – 4 078 (+2).

Дані уточнюються. 

﻿
