За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 980 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 269 500 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 04.03.26:

особового складу – близько 1 269 500 (+980) осіб

танків / tanks – 11 723 (+5)

бойових броньованих машин – 24 135 (+4)

артилерійських систем – 37 874 (+32)

РСЗВ – 1 667 (+2)

засоби ППО – 1 319 (+0)

літаків – 435 (+0)

гелікоптерів – 348 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 156 431 (+1 733)

крилаті ракети – 4 384 (+0)

кораблі / катери – 30 (+0)

підводні човни – 2 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 81 224 (+232)

спеціальна техніка – 4 078 (+2).

Дані уточнюються.