За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 980 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 269 500 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 04.03.26:
- особового складу – близько 1 269 500 (+980) осіб
- танків / tanks – 11 723 (+5)
- бойових броньованих машин – 24 135 (+4)
- артилерійських систем – 37 874 (+32)
- РСЗВ – 1 667 (+2)
- засоби ППО – 1 319 (+0)
- літаків – 435 (+0)
- гелікоптерів – 348 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 156 431 (+1 733)
- крилаті ракети – 4 384 (+0)
- кораблі / катери – 30 (+0)
- підводні човни – 2 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 81 224 (+232)
- спеціальна техніка – 4 078 (+2).
Дані уточнюються.