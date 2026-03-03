Генштаб ЗСУ: на фронті зафіксували 42 атаки росіян

На Куп’янському напрямку противник тричі атакував в напрямку Петропавлівки і Курилівки.

Станом на 16:00 3 березня кількість атак росіян сягнула 42.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Ворог обстрілює прикордонні райони: на Сумщині постраждали населені пункти Суходіл, Волфине, Есмань, Рогізне, Старикове.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках росіяни завдали одного авіаудару, скинули три авіабомби, здійснили 90 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, чотири з яких - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському триває одна атака ворога в напрямку населеного пункту Зибине.

На Куп’янському противник тричі атакував в напрямку Петропавлівки та Курилівки. Один бій ще триває.

На Лиманському напрямку відбили чотири спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман. Ще один бій триває.

На Слов’янському агресор тричі атакував в районах Закітного й Платонівки та у напрямку Різниківки. Один бій ще триває.

На Краматорському і Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському загарбники здійснили дев’ять наступальних дій у районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Софіївка та у бік Іллінівки. Дві атаки тривають.

На Покровському окупанти дев’ять разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке та в бік Новоолександрівки. Два боєзіткнення ще триває.

На Олександрівському ворог тричі наступав у бік населених пунктів Тернове, Вишневе і Злагода. Два боєзіткнення на цей час тривають. Авіаударів зазнали Вишневе та Писанці.

На Гуляйпільському відбулися вісім атак у районах Гуляйполя та у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Гуляйпільське. Одне боєзіткнення триває. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Копані, Чарівне, Долинка, Любицьке.

На Оріхівському напрямку відбулось одне боєзіткнення в районі Степногірська.