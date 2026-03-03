Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Прокурори повідомили про нові підозри у справі про мільйонні схеми на меморіалі полеглих захисників у Полтаві

Збитки оцінені у понад 8 млн грн.

Прокурори повідомили про нові підозри у справі про мільйонні схеми на меморіалі полеглих захисників у Полтаві
Фото: прокуратура

Прокурори Полтавської обласної прокуратури повідомили нові підозри у справі про привласнення бюджетних коштів під час облаштування сектора для почесних поховань на Затуринському кладовищі. Про це повідомляє Офіс генпрокурора

За даними слідства, загальні збитки перевищують 8 млн грн.

У 2022 році на кладовищі було виділено окремий сектор для поховання військових та учасників бойових дій. Комунальне підприємство оголосило закупівлю на капремонт, і переможцем стало місцеве товариство - єдиний учасник. Згодом з’ясувалося, що вартість матеріалів була завищена, обвинувальний акт щодо директора, який привласнив понад 4 млн грн, уже передано до суду.

У 2024 році проєкт розширили, замовника змінили, але підрядником знову стали ті самі виконавці. Слідство встановило нове завищення вартості матеріалів - ще на понад 4 млн грн. Це стосувалося бетонної плитки, облаштування 24 місць поховання та виготовлення 24 індивідуальних стел.

До схеми були причетні власник бетонного підприємства, який постачав матеріали за завищеними цінами, та колишній посадовець Державної архітектурно-будівельної інспекції у Полтавській області, який забезпечив підготовку проєктно-кошторисної документації із завищеними цінами.

Директору підрядної фірми прокурори повідомили нову підозру за заволодіння майном в особливо великих розмірах і службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК).

Власнику підприємства та експосадовцю інкримінують пособництво у заволодінні коштами в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК).

﻿
