Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
​​Дефіцит електроенергії в Україні знизився до 1 ГВт, це дає можливість пом’якшити графіки відключень, - Міненерго

Наразі він у 5-6 разів менше, ніж було взимку. 

​​Дефіцит електроенергії в Україні знизився до 1 ГВт, це дає можливість пом’якшити графіки відключень, - Міненерго
Денис Шмигаль
Фото: Міністерство оборони України

Дефіцит електроенергії в Україні на сьогодні знизився до 1 ГВт з 5-6 ГВт, які спостерігалися взимку, і це дає можливість пом’якшити графіки відключень.

Про це повідомив віцепрем’єр - міністр енергетики Денис Шмигаль, передає "Інтерфакс-Україна".

"Станом на сьогодні дефіцит електроенергії знизився, цьому сприяли декілька факторів. Звичайно, ми оперативно відновлюємо, за що величезна вдячність нашим енергетикам. Станом на сьогоднішній день дефіцит складає 1 ГВт, тобто в 5-6 разів менше, ніж було зимою. Це дозволяє, звісно, скоротити кількість черг для людей", – сказав він на брифінгу за результатами РНБО щодо Комплексного плану стійкості українських міст і регіонів у вівторок.

Шмигаль також зазначив, що це дозволяє забезпечити "трошки легші" графіки для бізнесу. Водночас, він зазначив, що бізнес сьогодні швидко вимушено адаптується до перебоїв з електрикою і запроваджує свою розподілену генерацію.

Міністр звернув увагу, що найдешевший і найшвидший спосіб – це сонячні електростанції, але акцентував, що вони мають бути обов’язково з накопичувачами, аби можна було вирівняти денний графік, коли буде великий надлишок сонячної енергії.

  • Цієї зими Україна знову зіткнулася зі складнощами в енергетичній сфері через російські обстріли критичної інфраструктури. Це призвело до дефіциту електроенергії та необхідності застосування графіків відключень у різних регіонах. Найжорсткіші графіки відключень були у Києві та Київській області. Тривалість знеструмлень могла сягати більше 10 годин на добу. Також застосовувалися екстрені відключення, коли графіки не діють.
  • В інших регіонах ситуація була різною - в деяких областях відключення тривали по 8–10 годин, але також застосовувалися екстрені відключення.
﻿
