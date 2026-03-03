Наразі він у 5-6 разів менше, ніж було взимку.

Дефіцит електроенергії в Україні на сьогодні знизився до 1 ГВт з 5-6 ГВт, які спостерігалися взимку, і це дає можливість пом’якшити графіки відключень.

Про це повідомив віцепрем’єр - міністр енергетики Денис Шмигаль, передає "Інтерфакс-Україна".

"Станом на сьогодні дефіцит електроенергії знизився, цьому сприяли декілька факторів. Звичайно, ми оперативно відновлюємо, за що величезна вдячність нашим енергетикам. Станом на сьогоднішній день дефіцит складає 1 ГВт, тобто в 5-6 разів менше, ніж було зимою. Це дозволяє, звісно, скоротити кількість черг для людей", – сказав він на брифінгу за результатами РНБО щодо Комплексного плану стійкості українських міст і регіонів у вівторок.

Шмигаль також зазначив, що це дозволяє забезпечити "трошки легші" графіки для бізнесу. Водночас, він зазначив, що бізнес сьогодні швидко вимушено адаптується до перебоїв з електрикою і запроваджує свою розподілену генерацію.

Міністр звернув увагу, що найдешевший і найшвидший спосіб – це сонячні електростанції, але акцентував, що вони мають бути обов’язково з накопичувачами, аби можна було вирівняти денний графік, коли буде великий надлишок сонячної енергії.