СБУ викрила агента РФ, який агітував українців, щоб зареєструвати на них російські Старлінки

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Кропивницькому російського агента, який на замовлення фсб реєстрував на підставних осіб супутникові термінали Starlink, які РФ використовує у війні проти України.
Як зазначили у СБУ, завдання ворога виконував 44-річний місцевий.
Він потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав легкі заробітки у Телеграм-каналах. Після вербування агент за дорученням фсб спочатку зареєстрував Starlink на своє ім'я нібито для побутових потреб. Згодом він планував залучити до схеми ще свою родичку і десятьох наркозалежних, які попередньо погодилися співпрацювати з ним в обмін на гроші на дозу.
Використовуючи їхні паспортні дані, чоловік сподівався оформити ще одинадцять терміналів супутникового зв’язку і передати відповідні реквізити пристроїв фсб.
Співробітники СБУ затримали агента «на гарячому» біля місцевого центру надання адмінпослуг, коли він намагався зареєструвати Starlink на підставну особу. Одночасно заблокували і внесли до чорного списку Мінцифри супутниковий термінал, який фігурант оформив на себе для потреб окупантів.
Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.
Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо кваліфікації протиправних дій його родички та інших осіб, причетних до злочинної схеми.
У СБУ нагадали, що якщо вас або ваших знайомих намагається завербувати ворог або ви володієте інформацією про можливу діяльність російських спецслужб – повідомляйте про це СБУ: у чат-бот «Спали» ФСБшника», за номером 0 800 501 482 та на еmail: [email protected].
Нещодавно українців попередили, що ворог почав вербувати людей для реєстрації Старлінків.
Що трапилося із російськими Старлінками
- Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Безкрестнов заявив, що росіяни, можливо, застосували "шахеди" на Starlink. Він зауважив, що з відео, на якому зафіксували роботу ворожих дронів, видно автозахоплення цілі в ручне наведення за зображенням і це при тому, що поблизу не було жодних БпЛА для створення mesh-радіомережі.
- У результаті команда Міністерства оборони оперативно звʼязалася з компанією SpaceX та запропонувала шляхи розв’язання цієї проблеми.
- 1 лютого Ілон Маск повідомив, що заходи компанії щодо припинення несанкціонованого використання системи Starlink Росією, ймовірно, дали результат.
- Сергій “Флеш” Бескрестнов заявив про фактично катастрофічні проблеми у ворога на фронті після відключення Starlink.
- Опісля Генштаб ЗСУ підтвердив, що зафіксували значний спад їхньої активності на лінії фронту.
- Детальніше читайте у матеріалі LB.ua "Які для росіян наслідки блокування Starlink та як вони намагаються знайти вирішення. І чи існує альтернатива".