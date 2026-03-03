СБУ викрила агента РФ, який агітував українців, щоб зареєструвати на них російські Старлінки

Він зареєстрував термінал на себе, а згодом планував залучити до справи ще одинадцять людей.

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Кропивницькому російського агента, який на замовлення фсб реєстрував на підставних осіб супутникові термінали Starlink, які РФ використовує у війні проти України.

Як зазначили у СБУ, завдання ворога виконував 44-річний місцевий.

Він потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав легкі заробітки у Телеграм-каналах. Після вербування агент за дорученням фсб спочатку зареєстрував Starlink на своє ім'я нібито для побутових потреб. Згодом він планував залучити до схеми ще свою родичку і десятьох наркозалежних, які попередньо погодилися співпрацювати з ним в обмін на гроші на дозу.

Використовуючи їхні паспортні дані, чоловік сподівався оформити ще одинадцять терміналів супутникового зв’язку і передати відповідні реквізити пристроїв фсб.

Співробітники СБУ затримали агента «на гарячому» біля місцевого центру надання адмінпослуг, коли він намагався зареєструвати Starlink на підставну особу. Одночасно заблокували і внесли до чорного списку Мінцифри супутниковий термінал, який фігурант оформив на себе для потреб окупантів.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо кваліфікації протиправних дій його родички та інших осіб, причетних до злочинної схеми.

У СБУ нагадали, що якщо вас або ваших знайомих намагається завербувати ворог або ви володієте інформацією про можливу діяльність російських спецслужб – повідомляйте про це СБУ: у чат-бот «Спали» ФСБшника», за номером 0 800 501 482 та на еmail: [email protected].

Нещодавно українців попередили, що ворог почав вербувати людей для реєстрації Старлінків.

Що трапилося із російськими Старлінками