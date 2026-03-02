Джерела: Сили оборони вдарили по "Новоросійську", пошкоджено військові кораблі

Українські дрони завдали удару по російському порту “Новоросійськ”. Вони атакували його нафтову інфраструктуру.
Участь в ударі бради дрони ЦСО “Альфа” СБУ, ДПСУ, ГУР, Сили безпілотних систем і ССО. Про це LB повідомили джерела в СБУ.
За попередніми даними, безпілотники СБУ уразили:
- військові кораблі,
- радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300 ПМУ-2 «Фаворит»,
- ЗРГК «Панцир-С2»,
- шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі «Шесхарис».
З ночі в порту палає масштабна пожежа.
“Новоросійськ” є одним із найбільших нафтоналивних комплексів із перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні Росії. Він забезпечує паливом російські угруповання, які воюють в Україні.
“СБУ продовжує системну роботу з послаблення військового, фінансового та логістичного потенціалу ворога. Кожна така спецоперація безпосередньо впливає на здатність росіян вести бойові дії та отримувати нафтодоларові надходження до бюджету. Сезон весняних «бавовн» розпочато», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Удару по "Новоросійську" українські сили завдавали і раніше, в листопаді 2025. Тоді вразили нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідну інфраструктуру та насосні установки.
Посол України в США Ольга Стефанішина повідомляла, що після цього удару їй телефонував посадовець Держдепу. "Новоросійськ" залучений в експорт нафти зі США і Казахстану.