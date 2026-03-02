Росіяни поцілили по житловому будинку в Одесі (доповнено)

Ніч для області минула без тривог, але вранці ворог відновив повітряний терор.

БПЛА Shahed 181 і Shahed 191 (головному фото) у польоті під час навчань.

Вранці 2 березня армія Росії атакувала житловий будинок в Одесі. Станом на зараз інформації про поранених немає.

Про це повідомив голова МВА Сергій Лисак у Telegram. Повітряна тривога триває.

“Прошу всіх бути у безпечних місцях”, – сказав він.

За даними Повітряних сил, росіяни запустили дрони.

Доповнення. Голова ОВА Олег Кіпер повідомив про пошкодження приватного домоволодіння.

"Внаслідок влучання зруйновано приватний будинок, виникла пожежа. На місці працюють усі відповідні служби. Інформація про загиблих та постраждалих наразі не надходила. Прошу мешканців перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги", – сказав він.