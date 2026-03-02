ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Львів обіцяє доступ до сімейної медицини та аналізів 24 год після звернення — Садовий
Львів обіцяє доступ до сімейної медицини та аналізів 24 год після звернення — Садовий
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни поцілили по житловому будинку в Одесі (доповнено)

Ніч для області минула без тривог, але вранці ворог відновив повітряний терор. 

Росіяни поцілили по житловому будинку в Одесі (доповнено)
БПЛА Shahed 181 і Shahed 191 (головному фото) у польоті під час навчань.
Фото: скріншот з відео YouTube IMA Media

Вранці 2 березня армія Росії атакувала житловий будинок в Одесі. Станом на зараз інформації про поранених немає.

Про це повідомив голова МВА Сергій Лисак у Telegram. Повітряна тривога триває. 

“Прошу всіх бути у безпечних місцях”, – сказав він.

За даними Повітряних сил, росіяни запустили дрони. 

Доповнення. Голова ОВА Олег Кіпер повідомив про пошкодження приватного домоволодіння.

"Внаслідок влучання зруйновано приватний будинок, виникла пожежа. На місці працюють усі відповідні служби. Інформація про загиблих та постраждалих наразі не надходила. Прошу мешканців перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги", – сказав він.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies