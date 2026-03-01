Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Завтра в Україні буде сухо та місцями до +13

Вночі та вранці на півночі та північному сході на дорогах місцями можлива ожеледиця.

Завтра в Україні буде сухо та місцями до +13
березень
Фото: narodna-pravda.ua

У понеділок, 2 березня, на території України очікується мінлива хмарність, істотних опадів синоптики не прогнозують. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці на півночі та північному сході країни на дорогах місцями можлива ожеледиця. На Закарпатті та Прикарпатті подекуди очікується туман. Вітер буде північно-західним та західним, швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1° тепла до 4° морозу. Вдень повітря прогріється до 3-9° тепла, а на крайньому заході, півдні та південному сході країни стовпчики термометрів піднімуться до 8-13° тепла.

На Київщині 2 березня також буде мінлива хмарність і без опадів, проте вночі та вранці на дорогах області місцями очікується ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі становитиме від 1° тепла до 4° морозу, вдень 3-8° тепла. У Києві вночі очікується 0-2° морозу, а вдень 5-7° тепла.

﻿
