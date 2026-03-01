Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Львів обіцяє доступ до сімейної медицини та аналізів 24 год після звернення — Садовий
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Росіяни атакували пересувне відділення Укрпошти на Сумщині, загинув водій

Усю ніч лікарі боролися за його життя, але поранення виявилися смертельними.

Фото: Укрпошта

Російські військові атакували пересувне відділення АТ "Укрпошта" у Сумській області, внаслідок чого смертельне поранення отримав водій.

Про це повідомив у Telegram генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Найстрашніші повідомлення в моєму телефоні починаються зі слів: «На жаль, не змогли врятувати». І сьогодні я отримав саме таке. У результаті атаки на наше пересувне відділення на Сумщині наша поштова родина втратила героя — водія Вʼячеслава Урчика, а його дружина та 3-річна донька - тата й чоловіка", - написав він. 

Смілянський також розповів, що всю ніч лікарі боролися за життя Вʼячеслава, але поранення виявилися смертельними.

Фото: Укрпошта
"Попри те, що атаки стали частішими, наші героїчні працівники не залишають своїх клієнтів без допомоги, ліків, продуктів, а тепер — і зарядних станцій. І ця робота іноді має свою високу ціну. Ми вже на звʼязку з родиною й обов’язково їм допоможемо, хоча, звісно, жодна допомога не поверне життя. Світла памʼять Вʼячеславу", - додав він. 

