Російські військові атакували пересувне відділення АТ "Укрпошта" у Сумській області, внаслідок чого смертельне поранення отримав водій.
Про це повідомив у Telegram генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
"Найстрашніші повідомлення в моєму телефоні починаються зі слів: «На жаль, не змогли врятувати». І сьогодні я отримав саме таке. У результаті атаки на наше пересувне відділення на Сумщині наша поштова родина втратила героя — водія Вʼячеслава Урчика, а його дружина та 3-річна донька - тата й чоловіка", - написав він.
Смілянський також розповів, що всю ніч лікарі боролися за життя Вʼячеслава, але поранення виявилися смертельними.
"Попри те, що атаки стали частішими, наші героїчні працівники не залишають своїх клієнтів без допомоги, ліків, продуктів, а тепер — і зарядних станцій. І ця робота іноді має свою високу ціну. Ми вже на звʼязку з родиною й обов’язково їм допоможемо, хоча, звісно, жодна допомога не поверне життя. Світла памʼять Вʼячеславу", - додав він.