Головне за ніч та ранок неділі, 1 березня: атака на Харків, майже 160 боєзіткнень, оборона Мирнограда

Нічна повітряна атака, 158 бойових зіткнень, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, війна на Близькому Сході.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік Новоолександрівки, Гришиного й Новопідгороднього.

На Гуляйпільському напрямку противник 45 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Староукраїнки, Зеленого, Добропілля, Прилук, Залізничного, Святопетрівки, Варварівки.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 870 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 266 770 солдатів.

У районі Мирнограда Донецької області російські війська після невдалих спроб прорвати оборону українських сил намагаються здійснити оточення з північного сходу та південного заходу.

Про це повідомляє Таврійська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Як повідомляють військові, для маневрів на цих напрямках російські окупанти дедалі частіше використовують квадроцикли через їхню кращу прохідність та вантажопідйомність. Іноді на одному транспортному засобі пересуваються чотири військових. "Проте попри очевидні переваги квадроцикли мають і суттєві недоліки – зокрема обмежену маневреність, що полегшує роботу пілотам ударних дронів", – підкреслюють військові.

Уранці 1 березня ворог завдав ударів безпілотниками по Харкову. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Є пошкодження у Салтівському та Шевченківському районах.

Згодом стало відомо про ще одне влучання бойового дрона у Салтівському районі. Приліт стався у парковій зоні. Внаслідок вибуху пошкоджено об’єкти інфраструктури, а в навколишніх житлових будинках подекуди вибиті вікна. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Сили ППО знешкодили 110 зі 123 ворожих безпілотників.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 7 локаціях.

Іранське державне телебачення підтвердило загибель верховного аятоли Алі Хаменеї. Влада оголосила 40-денний траур і семиденні вихідні в зв’язку з його смертю, передає Anadolu.

Іранські медіа з посиланням на анонімні джерела повідомили, що внаслідок ударів загинули також донька, онук, зять, невістка аятоли.

Хаменеї був обраний на найвищу керівну посаду в країні в 1989 році. Іран за його правління розвивав тісні взаємини з Росією, зокрема допомагав їй у війні проти України. Іран продає Росії власні ударні дрони «шахед», якими окупанти б’ють по українцях ще з осені 2022. Росіяни роблять і власні дрони за іранськими технологіями.

В Ірані вже призначили тимчасового верховного лідера.

