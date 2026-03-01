Буданов: Росія погодилась з умовами гарантій безпеки для України від США

Водночас глава Офісу президента зазначив, що у територіальних питаннях всі сторони знаходяться на стадії пошуку «компромісу».

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов під час спілкування із журналістами заявив, що під час минулих перемовин російська сторона схвалила гарантії безпеки для України з боку США, передає Укрінформ.

За його словами, російська сторона на минулих перемовних ствердно заявила, що схвалює гарантії безпеки, які Україні пропонують США.

“Щодо гарантій безпеки. На минулих перемовинах російська сторона, до прикладу, прямо сказала, що гарантії безпеки, які Україні пропонують США, вони їх приймуть… Те, що пропонується Сполученими Штатами, росіяни прямо кажуть, що так, ну, ми будемо змушені, ми готові їх прийняти. Для України — це наші гарантії, а їм прийдеться їх поважати”, — сказав Буданов.

За його словами, найбільшого прогресу досягнуто у питанні демілітаризованої зони.

“Насправді, ну, можна сказати, що в принципі дійшли висновку, як весь цей моніторинг буде працювати, коли завершиться війна. Отам якраз особливих проблем вже не існує. Вони їх всі вирішили за ці всі кілька зустрічей, які проходили”, — сказав Буданов.

За його словами, у територіальних питаннях всі сторони знаходяться на стадії пошуку «компромісу».

Крім того, Буданов вірить у можливість добитися завершення війни шляхом мирних переговорів.

“Я все ж таки в них вірю. Як би там скептично на це все багато хто не дивився. І сподіваюсь, що ми досягнемо успіху”, — сказав Буданов.

Він вважає, що завершення війни шляхом мирних переговорів буде перемогою України.