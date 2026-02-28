Сьогодні, 28 лютого, російська армія FPV-дронами атакувала фермерське господарство в селі Розсохувате Ізюмського району Харківщини.
Про це повідомила обласна прокуратура.
Там розповіли, що близько 12:00 внаслідок влучання ворожого дрона було пошкоджено автомобіль Volkswagen T6, у якому прибув працівник господарства.
Згодом на місце події приїхав завідувач ферми на власному автомобілі "Таврія". Під час огляду пошкодженого авто відбулося повторне влучання FPV-дрона, цього разу "Таврію", через що вона загорілася.
Обидва чоловіки не постраждали, але внаслідок ворожої атаки інші працівники фермерського господарства, а саме 25-річний чоловік отримав тілесні ушкодження, а 20-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).