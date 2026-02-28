Знищене авто через атаку росіян на Харківщині

Сьогодні, 28 лютого, російська армія FPV-дронами атакувала фермерське господарство в селі Розсохувате Ізюмського району Харківщини.

Про це повідомила обласна прокуратура.

Там розповіли, що близько 12:00 внаслідок влучання ворожого дрона було пошкоджено автомобіль Volkswagen T6, у якому прибув працівник господарства.

Фото: Харківська облпрокуратура Пошкоджене росіянами авто

Згодом на місце події приїхав завідувач ферми на власному автомобілі "Таврія". Під час огляду пошкодженого авто відбулося повторне влучання FPV-дрона, цього разу "Таврію", через що вона загорілася.

Обидва чоловіки не постраждали, але внаслідок ворожої атаки інші працівники фермерського господарства, а саме 25-річний чоловік отримав тілесні ушкодження, а 20-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).