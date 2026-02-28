Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Росіяни дронами атакували ферму на Харківщині, постраждали люди

Ворог атакував ферму двічі. 

Знищене авто через атаку росіян на Харківщині
Сьогодні, 28 лютого, російська армія FPV-дронами атакувала фермерське господарство в селі Розсохувате Ізюмського району Харківщини.

Про це повідомила обласна прокуратура

Там розповіли, що близько 12:00 внаслідок влучання ворожого дрона було пошкоджено автомобіль Volkswagen T6, у якому прибув працівник господарства.

Згодом на місце події приїхав завідувач ферми на власному автомобілі "Таврія". Під час огляду пошкодженого авто відбулося повторне влучання FPV-дрона, цього разу "Таврію", через що вона загорілася. 

Обидва чоловіки не постраждали, але  внаслідок ворожої атаки інші працівники фермерського господарства, а саме 25-річний чоловік отримав тілесні ушкодження, а 20-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України). 

