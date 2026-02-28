Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Генштаб підтвердив ураження Сил оборони по передовому пункту управління російської дивізії

ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили передовий пункт управління російської дивізії, низку логістичних об’єктів та живу силу ворога.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 28 лютого підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по низці важливих об’єктів російського агресора", – ідеться у повідомленні.

Зокрема, уражено склад пально-мастильних матеріалів мотострілецького полку у районі н.п. Новоамвросіївське та склад боєприпасів окремої мотострілецької бригади у районі н.п. Амвросіївка на ТОТ Донецької області.

На ТОТ Херсонської області ЗСУ завдали ураження по логістичних об’єктах противника: складах матеріально-технічного забезпечення мотострілецького та інженерно-саперного полків у районі н.п. Каланчак, а також складу пально-мастильних матеріалів окремої бригади МТЗ у районі н.п. Мирне.

Вчора Сили оборони України уразили передовий пункт управління 127-ї мотострілецької дивізії противника у районі н.п. Орлинське (ТОТ Донецької області).

Також завдано ураження по районах зосередження живої сили ворога у районах Дронівки (Бєлгородська область рф), Родинського Донецької області та н.п. Березове на Дніпропетровщині.

Окрім того, у районі н.п. Багатир (ТОТ Донецької області) уражено склад матеріально-технічного забезпечення окупантів.

Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ураження по важливих об’єктах ворога до повного припинення збройної агресії росії проти України.

﻿
