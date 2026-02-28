Генштаб підтвердив ураження Сил оборони по передовому пункту управління російської дивізії

Сили оборони України уразили передовий пункт управління російської дивізії, низку логістичних об’єктів та живу силу ворога.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 28 лютого підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по низці важливих об’єктів російського агресора", – ідеться у повідомленні.

Зокрема, уражено склад пально-мастильних матеріалів мотострілецького полку у районі н.п. Новоамвросіївське та склад боєприпасів окремої мотострілецької бригади у районі н.п. Амвросіївка на ТОТ Донецької області.

На ТОТ Херсонської області ЗСУ завдали ураження по логістичних об’єктах противника: складах матеріально-технічного забезпечення мотострілецького та інженерно-саперного полків у районі н.п. Каланчак, а також складу пально-мастильних матеріалів окремої бригади МТЗ у районі н.п. Мирне.

Вчора Сили оборони України уразили передовий пункт управління 127-ї мотострілецької дивізії противника у районі н.п. Орлинське (ТОТ Донецької області).

Також завдано ураження по районах зосередження живої сили ворога у районах Дронівки (Бєлгородська область рф), Родинського Донецької області та н.п. Березове на Дніпропетровщині.

Окрім того, у районі н.п. Багатир (ТОТ Донецької області) уражено склад матеріально-технічного забезпечення окупантів.

Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ураження по важливих об’єктах ворога до повного припинення збройної агресії росії проти України.