Зеленський: Україна отримала понад десяток норвезьких систем ППО NASAMS

Норвегія також допомогла Україні з газом після ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю NRK News підтвердив, що Україна вже отримала більше десяти норвезьких систем ППО NASAMS та продовжує отримувати ракети до них.

Про це глава держави написав у своєму Телеграм-каналі.

"Норвезькі системи NASAMS нам дуже допомогли. Я не називатиму точну кількість, але їх більше десяти, і ми продовжуємо їх отримувати. Ми також отримували ракети норвезького виробництва. Навіть внутрішніх запасів Норвегії не вистачало, і тоді країна працювала з іншими державами, щоб забезпечити нас додатковими ракетами. Це було дуже важливо", – сказав Зеленський.

Президент також розповів про спільну роботу України та партнерів над виробництвом систем IRIS-T та наголосив на солідарності союзників.

"Коли одна країна активізувалася, інші справжні союзники, як Норвегія, теж включалися. Це було дуже добре", – підкреслив він.

Окрім постачання ППО, Норвегія допомогла Україні з газом після ударів по енергетичній інфраструктурі, а народ і парламент країни підтримують ці рішення.

"Усі країни мають свою внутрішню політику, але єдність норвезького парламенту щодо України є надважливою, і ми це цінуємо", – додав Зеленський.

За його словами, підтримка Норвегії включає також роботу над дронами та значні внески до PURL, що надзвичайно цінується в Україні.