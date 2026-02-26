У Музеї Ханенків триває виставка "З художницями, кураторками, золотими заходами сонця" — перший персональний проєкт Анни Сапон. Спеціально для нього художниця створила серію з одинадцяти великих килимів на полотні у техніці тафтингу та два артоб’єкти. Разом з ними показано близько тридцяти попередніх робіт — малюнки, живопис і тексти, що дозволяють побачити світ художниці у розгортанні. Виставку курує Катя Лібкінд — художниця, кураторка, співзасновниця майстерні "ательєнормально" та мистецького центру "Прекарня", де працюють нейротипові й нейровідмінні митці та мисткині. Катя Лібкінд відноситься до нейротипових, Анна Сапон – до нейровідмінних. У 2024 році її робота була частиною проєкту українського павільйону на Венеційській бієнале .

Музей Ханенків знаходиться у побудованій наприкінці ХІХ ст. приватній садибі Богдана та Варвари Ханенків. Першопочатково колекція існувала в ньому як частина повсякденного життя та побуту. Інтерʼєри розгортаються послідовністю стилізованих кімнат, що відсилають уяву до різних епох та регіонів Європи: ренесансні кабінети, барокові вітальні, еклектичне поєднання західних та східних мотивів у декорі. Після смерті чоловіка Варвара Ханенко передала будівлю разом з колекцією місту. Приватний простір став публічним музеєм, зберігаючи закладену власниками логіку побудови простору: кімнат, дверей, сходів.

Створена для приватного життя структура будівлі визначає маршрут виставки Анни Сапон. Глядач рухається не експозиційним простором у звичному сенсі, а будинком, де кожна кімната має власний характер і пам’ять. У Дельфтській їдальні, створеній як декоративний інтер’єр для прийомів і спільних трапез, розташовано живопис і тексти художниці. Далі маршрут переходить до галереї, де розгортаються килими і створюється внутрішня архітектура виставки. Наступною зупинкою стає Червона вітальня — кімната, яка колись була призначена для прийому гостей і приватного спілкування. Тут розташовано портрети Анни Сапон і Каті Лібкінд, а також килим із розкладом. Маршрут завершується у Золотому кабінеті, де розміщено макет світу та відеоінтерв’ю.

Фото: Яна Качковська Анна Сапон і Катя Лібкінд під час виставки

Час

Виставка Анни Сапон у Музеї Ханенків є спробою втримати контроль над крихкими речами — передусім над часом. Для художниці він не існує як абстракція, а потребує чіткості й передбачуваності. Упорядкування процесів стає способом підтримувати відчуття безперервності життя в умовах, коли сама ця безперервність втратила очевидність. Кураторка зазначає, що розклад має для Сапон особливе значення, а робота пакувальниці випічки в Ашані дає відчуття контролю через повторювані дії. Таку ж роль відіграють і щоденні ритуали — заряджений телефон, визначений час прогулянки з собакою Ельфом, усталена послідовність дій, яка структурує день.

Один із центральних об’єктів виставки — килим із графіком у раю, котрий нагадує розклад змін художниці в супермаркеті. Ця таблиця — спосіб знати наперед, де і коли вона перебуватиме. Він фіксує не лише робочий час, а й саму можливість існування у передбачуваній для Анни послідовності. Проте у раю для художниці не існує роботи, є тільки виставка та зустрічі на ній, тож можна вважати що цей графік передбачає відведені години для розмов з людьми і насолоди.

Потреба мати чіткість та сталість, здається, безпосередньо пов’язана з іншим мотивом, який проходить через всю виставку, — мотивом мінливого світла. Перша зала виставки представляє живописні роботи Сапон, де домінують сюжети сходів і заходів сонця. Художниця повертається до цих моментів систематично. Світанок і захід сонця — це точки переходу, в яких день набуває форми і де він завершуються. Це моменти, які можна передбачити, але вони щоразу залишаються унікальними. Світло у цих роботах розгортається як щоденний процес, який відбувається незалежно від людської волі.

Фото: Яна Качковська Виставка Анни Сапон у Музеї Ханенків

Простір

Внутрішній простір другої зали формують портрети-посвяти кураторкам і художницям, які у свій час потурбувалися про Анну. Ці роботи вибудовують середовище, де образ і присутність збігаються (принцип, що перегукується з функцією ікони). У східнохристиянській традиції, сформованій у візантійському богослов’ї після іконоборчих суперечок VIII-IX століть, іконописець не прагне до портретної подібності; завдання ікони — передати саму присутність святого через усталені типи облич, поз, жестів чи артефактів.

Килими розташовані так, що формують окрему кімнату всередині зали — внутрішній простір, який можна обійти ззовні або увійти в нього, через “ворота”. Така побудова перетворює експозиційне рішення на архітектурний елемент, де текстиль виконує роль стін. Саме це поєднання — спосіб розміщення, фронтальність постатей і використання золота (на звороті) — створює відчуття храмового інтер’єру. Напруга простору концентрується навколо фігур, що утримують погляд і ніби підтримують саму структуру кімнати. Вони розташовані вище рівня очей, що чимось нагадує розміщення фресок в церквах.

Фото: Яна Качковська Виставка Анни Сапон у Музеї Ханенків

У традиційній іконі золоте тло позначає простір, який не належить земному світу. Воно не зображає світло. Воно є світлом. Воно скасовує перспективу і глибину, створюючи простір, що не підпорядковується фізичним законам. У роботах Сапон золото також виконує функцію своєрідного маркування праці художниці. Вона вкриває ним зворотню сторону килимів, бік з якого вона працює, у техніці тафтингу, та залишає сліди процесу їх створення.

Деталі на портретах виникають як нашарування знаків і жестів, що поступово заповнюють поверхню килима. Кураторка і художниця свідомо залишили частину робіт “напівготовими”: ділянки, які мають бути заповнені кольором, позначені умовними написами — “Ж” для жовтого, “Рож” для рожевого і так далі. Подібна техніка нагадує одночасно фігуративні роботи Жан-Мішеля Баскії, близькі за формою виконання, зокрема через використання позначок, та графіті на фрескових розписах Софії Київської, де поряд з зображеннями святих існують позначки та надписи священиків.

Кожен із килимових портретів супроводжує вірш, написаний від імені самого виробу. Вони побудовані з мінімальним використанням розділових знаків, що задає їхній ритм. Під час екскурсії, перебуваючи всередині цього простору, Катя Лібкінд зачитувала один із віршів. Через специфічну побудову він нагадував проповідь.

Фото: Яна Качковська Виставка Анни Сапон у Музеї Ханенків

Картина Лука Джордано “Смерть Орфея”, яка проглядає крізь скло за килимами, працює як неочевидна частина цього текстильного храму. У християнській традиції сакральний простір часто має завершення — образ Страшного суду, розташований при виході з храму. Він нагадує вірянам про наслідки гріха і завершує простір сценою фінального поділу людей на спасенних і засуджених, вводячи пекло як необхідну протилежність раю.

Тут, замість сцени Страшного суду — міф про Орфея. Його смерть у бароковій інтерпретації Джордано фіксує момент, коли мистецтво більше не здатне захистити тіло. Орфей, чий голос впорядковував світ і переконував богів підземного царства, більше не має змоги чинити опір. У середньовічному храмі ця сцена означала б кінець, але в цьому просторі вона залишається прихованою — накритою тканиною, видимою лише крізь щілину між килимами. Пекло за задумом художниці не мало б тут узображуватися, проте воно продовжує існувати як присутність відсутності.

Фото: Яна Качковська Виставка Анни Сапон у Музеї Ханенків

Співбуття у часі і просторі

У наступній залі – портрет кураторки виставки Каті Лібкінд, а також портрет-макет самої Анни Сапон, створений Лібкінд. Художниця і кураторка взаємно утримують присутність одна одної. Між ними — килим-графік-виставок-в-раю, на якому можна посидіти і подивитися на їх присвяти.

У фінальному Золотому кабінеті музею — інсталяція, присвячена схемі світобудови. Вона представлена як трирівнева структура, що не пропонує лінійного руху від темряви до світла і не моделює шлях до умовного спасіння (раю). Найнижчий рівень — бомбосховище. Це простір, у якому всі чекають. Там відсутня будь-яка дія, існує лише відчуття спільного перебування у стані загрози. У цьому макеті світу відсутнє окреме пекло: воно вже винесене за межі інсталяції, у реальність, в якій ми живемо. Другий рівень — майстерня, на котру потрапляє золото з раю, ніби сонячне світло відбивається у вікні чи воді. Це простір, де нічого не виходить так, як заплановано, де всі незадоволені результатом, де постійно тривають спроби зробити інакше. Майстерня тримається на відчутті незавершеності.

Фото: Яна Качковська Виставка Анни Сапон у Музеї Ханенків

Над майстернею, на чотирьох палицях, височіє рай. Він не фіналізує цю структуру, це радше стан, що може співіснувати з іншими. Тут усе вдається, усі задоволені, зникає поспіх і потреба доводити власну необхідність. Це середовище, де перебування не визначається продуктивністю. Перед нами — три режими існування, які можуть співіснувати, перетікати один в один, міняючись місцями. Катя Лібкінд пояснює, що рай змінний для художниці, залежно від того у якому настрої її про це спитати. На момент роботи над виставкою Сапон уявляла свій рай через мотив саду. Цей образ має давню тяглість. Ще в давньоіранській традиції “блаженне місце” мислили як огороджений сад із водою — впорядкований простір, відділений від зовнішнього світу мурами і наповнений джерелом життя. Саме звідси походить саме слово “парадіз” — від перського pairi-daeza, що означає “обгороджене місце”.

Ця модель саду як простору захищеності й насолоди переходить до грецької, а згодом — до римської культури, де набуває як філософського, так і естетичного значення. У біблійній традиції цей образ закріплюється як Земний рай — Едемський сад, впорядкований простір, у якому людина перебуває в гармонії зі світом до моменту вигнання. Форма організації простору, до якої звертається художниця, нагадує давньоєгипетську традицію. В одному полі поєднані різні часові та просторові нашарування, а масштаб і розташування елементів визначає їхня духовна чи культурна вага, а не закони перспективи.

Фото: Яна Качковська Виставка Анни Сапон у Музеї Ханенків

Останнім елементом у залі, на якому зупиняється погляд, є скульптура кінця XIX століття “Двоє амурів, що б’ються за серце” Франсуа-Жозефе ЛеКлерка. Протягом чотирьох років вона залишалася у просторі зали, накрита тканиною, а не убезпечена у фонди. Її випадково відкрили під час монтажу виставки та дозволили використати для експозиції.

Амури вказують нам на античну історію Ерота і Антерота, у якій перший — уособлює любов як силу тяжіння і бажання, а другий виникає як відповідь на це почуття, взаємність або її відсутність. Над скульптурою розміщено відео-діалог між Анною Сапон і Катєю Лібкінд. У ньому Анна запитує: “Чи тобі подобається, як ми віддзеркалюємо одна одну і ставимо запитання?”, а згодом відповідає на питання кураторки про ролі в цьому віддзеркаленні: “Я світанок, тому — сонце, а Катюша захід — золоте тло”. Паралель зі скульптурою стає майже очевидною, однак між Двома немає боротьби, радше співбуття, що розчиняється у цій виставці та роботах. Їх діалог співзвучний з мотивом світла, що присутній у проєкті. Звернення до світанків і сутінок, сході і заходів сонця з'єднують всі елементи виставки у одне ціле. Світло тут не належить одному джерелу і не закріплюється за однією постаттю — воно переходить, змінюється, виблискує, віддзеркалюється, створюючи простір для спільної присутності у місці.

Фото: Яна Качковська Виставка Анни Сапон у Музеї Ханенків

Фото: Яна Качковська Анна Сапон і Катя Лібкінд під час виставки

Виставка "З художницями, кураторками, золотими заходами сонця" триватиме до 8 березня 2026 року.

Фото: Яна Качковська

Фото: Яна Качковська

Фото: Яна Качковська Виставка Анни Сапон у Музеї Ханенків