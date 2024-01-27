“Плетіння сіток”: яким буде український павільйон на 60-й Венеційській бієнале

Тож яким буде український павільйон, що представлятиме нашу країну в такому складному і хиткому конексті? Про це його куратори та задіяні у проєкті художники розповіли на презентації, яка пройшла напередодні в Музеї Ханенків.

У березні цього року спливає чотирирічний термін повноважень президента Венеційської бієнале Роберто Чікутто. Номінантом на його місце Міністерство культури Італії оголосило журналіста П'єтранджело Буттафуоко, відомого прихильністю до праворадикальних кіл. Це призначення бентежить світову мистецьку спільноту: є побоювання, що права політика нового президента спрямує бієнале у більш консервативне русло. В Україні ж мистецькі кола вважають, що ці зміни можуть потягти за собою відновлення участі Росії: у 2022 році російські художники відкликали свій бієнальний проєкт , відтоді про присутність Росії не йшлося. Але все може змінитись, особливо з огляду на рішення Словаччини, яка створила прецедент для європейських країн, коли офіційно відновила культурне співробітництво з Росією .

Поза центральною виставкою, основна частина бієнале проходить у національних павільйонах. Тут Україну цього року представлять одразу два павільйони: власне український, що покаже проєкт “Плетіння сіток”, та польський, який презентує проєкт “Повторюйте за мною” українського артколективу “Вікрита група” .

Ювілейна 60-та Венеційська бієнале відкриється для відвідувачів вже за 3 місяці, 20 квітня 2024. Її куратор, бразилець Адріано Педроса сформулював тему центральної виставки як вислів “Іноземці всюди” ('Foreigners Everywhere'). Очевидно, ця тема особливо близька для України, адже близько 8 млн українців стали “іноземцями” за кордоном , а територія країни перетворилась на арену іноземного вторгнення, опинилась у фокусі іноземних ЗМІ, приймає іноземну допомогу.

Фото: надано командою українського павільйону Олександр Бурлака, «Робота», візуалізація архітектурної інсталяції з металу та зітканого полотна, 2023

Проєкт “Плетіння сіток” складається з трьох окремих художніх висловлювань, у жодному з яких не йдеться про плетіння сіток буквально. Ця назва використана радше як метафора, яка водночас вказує на процес спільної дії та нагадує про воєнний контекст України.

Проєкт “Щирі Вітання” Каті Бучацької – це складна мультимедійна інсталяція, в якій задіяні роботи п’ятнадцяти нейронетипових художниць і художників. З ними Бучацька працює в інклюзивній мистецькій майстерні з 2016 року. “Вже через тиждень після початку повномасштабного вторгнення ми почали щодня зустрічатись онлайн, – згадує Катя. – Ми спілкувались, малювали, підтримували одне одного. Коли були свята – вітали зі святами. В процесі нам стало зрозуміло, що деякі звичні нам мовленнєві форми більше не працюють, а інші навпаки, повернули собі первісне значення. Наприклад, ви не побажаєте щастя-здоров’я людині, яка зараз під обстрілами; водночас, ми усі згадали буквальний сенс побажання “тихої ночі”. Одна з особливостей нейронетипових людей в тому, що вони дуже вільно поводяться з мовленнєвими формами. Для бієнального проєкту ми зібрали ці їх практики, які народилися в процесі нашої спільної роботи”.

Фото: Олександр Попенко Килим Анни Сапон у процесі створення, з проєкту «Щирі Вітання» Каті Бучацької, 2024

Проєкт “Цивільні. Вторгнення” Даніїла Ревковського та Андрія Рачинського – це відеоробота, зібрана з роликів, які цивільні українці – свідки повномасштабного вторгнення – записували на свої телефони та потім викладали у соцмережі та YouTube. Робота збудована за прямою хронологією і зосереджується на простих і страшних діях, які раптом стали буденними: сидіти у підвалі, виїжджати з-під обстрілів, носити тіла загиблих. “Ми передивилися більше 5 тис відео, – розповідає Андрій Рачинський, – з них відібрали 130. У нас вийшла енциклопедія жаху, який пережили звичайні люди під час бойових дій.” Відеоробота є результатом спільної дії тисяч людей, їх колективним свідченням, яке показує досвід перших днів вторгнення як радикальний відрив від нормального перебігу мирного життя.

Фото: скріншот з фільму Даніїл Ревковський та Андрій Рачинський, «Цивільні. Вторгнення», фільм зі знайдених відеоматеріалів, 57’19’’, 2023

Відео представлять також Лія Достлєва і Андрій Достлєв у проєкті “Комфортна робота”. Це запис із грою професійних акторів з трьох європейських країн: Польщі, Німеччини, Великобританії. У кожній з них художники працювали з українськими біженцями. Біженці пояснювали акторам, якими, за їх відчуттями, їх бачать європейці; актори ж грали на камеру цей колективний образ. В результаті цих спільних зусиль вийшла своєрідна енциклопедія європейських стереотипів про “зручних українських біженок”. За задумом художників, головною цільовою аудиторією цієї роботи є саме європейські глядачі, які зможуть побачити себе очима українців.

Фото: скріншот відео Андрій Достлєв, Лія Достлєва «Comfort Work», серія відеоробіт, 2023–2024

Усі три роботи фокусують увагу на процесі спільної дії, і кожен з них у свій спосіб працює з темою “іноземців”, заявленою куратором бієнале. “Таке потрапляння в тему є співпадінням, – каже кураторка українського павільйону Вікторія Бавикіна. – Ми дізналися про неї вже після того, як подали нашу завку на конкурс. Але так чи інакше, кожен з трьох проєктів комунікує досвіди, які складно зрозуміти тим, хто їх не пережив особисто, які роблять нас інакшими, відмінними.” “Ці проєкти підсилюють одне одного, – додає другий куратор українського павільйону Максим Горбацький. – Вони є не стільки результатом мистецької уяви, скільки маніфестацією реальності, яка промовляє досить красномовно. Теми проєктів, – соціальна інтеграція, війна, еміграція, – дають досвіди інакшості, які роблять їх носіїв “іноземцями”, а митці тут виступають скоріше фасилітаторами процесу збору інформації.”

Три художні проєкти об’єднає в загальне висловлювання архітектор Олександр Бурлака – його експозиційне рішення куратори називають четвертою роботою українського павільйону. Бурлака створив овальний замкнений простір із наскрізним проходом, відгороджений від загальної території металевими конструкціями, обтягнутими текстилем. Для покриття архітектор використає домоткане полотно, виготовлене в Україні від 1950-х і раніше, що також нагадує про колективні практики, притаманні українському суспільству, про традиції самоорганізації та загальну назву павільйону “Плетіння сіток”. У просторі буде декілька зон з інстальнованими роботами, місця для сидіння, стенди з кураторськими текстами.

Фото: надано командою українського павільйону Олександр Бурлака, «Робота», візуалізація архітектурної інсталяції з металу та зітканого полотна, 2023

Під час роботи над бієнальним проєктом гостро стало питання із його фінансуванням. Формуючи заявку, куратори заклали на проєкт 5 млн грн, але в процесі підготовки з’ясували, що цього буде недостатньо. Та й ці гроші Мінкульт досі не виплатив. “Нажаль, конкурсантам не надають внутрішню інформацію про функціонування бінале, про специфічні витрати, які не є очевидними, – пояснює Вікторія Бавикіна. – Ми дізналися про них пізніше, коли заявка вже була сформована і ми перемогли на конкурсі. Крім того, треба розуміти, що ситуація, коли держава виділяє гроші за місяць до відкриття, не є нормальною. За місяць неможливо виготовити художню роботу, привезти у Венецію, змонтувати. Це тривалі процеси, що потребують часу. Тож з серпня ми почали шукати додаткове фінансування, і нам вдалося залучити до 40% від загального кошторису.”

Спонсорами українського павільйону виступили міжнародні інституції, зокрема, Goethe-Institut, British Council, PEN America. Також долучились ліверпульська Open Eye Gallery та Grynyov Art Collection, з якими куратори співпрацювали раніше. Окремим організаційним партнером став Український інститут, який опікуватиметься паралельною публічною програмою, що стане продовженням аналогічної програми бієнале 2022 року.

Фото: LB.ua Презентація українського павільйону в Музеї Ханенків. Вікторія Бавикіна, Даніїл Ревковський, Катя Бучацька, Тарас Шевченко, Ростислав Карандєєв.

Міністерство культури обіцяє виділити державне фінансування вже в березні. “Це державний проєкт, і звісно, держава не може бути осторонь, – каже т.в.о. Міністра культури Ростислав Карандєєв. – Сподіваємось, вже з березня нам вдасться запезпечити фінансування швидко та незабюрократизовано. Ми також мусимо звернути увагу на вади наявного механізму фінансування, коли на подію, що відбувається в 2024 році, не можна виділити гроші з бюджета 2023 року. Треба проаналізувати його та виробити нові порядки використання коштів. Це складно буде зробити, адже тут задіяні, крім МКІП, ще й інші центральні органи виконавчої влади. Але подібні прецеденти фінансування є, тож це можливо зробити.”

Утім, навіть із державними 5 млн, грошей все ще недостатньо, щоб закрити усі потреби. Зокрема, поки не вистачає коштів на подорож до Венеції нейронетипових художників, які взяли участь у проєкті Каті Бучацької; команда продовжує шукати спонсорів. “Ця подорож дуже важлива для художників, – каже Бучацька, – але вона також важлива і для України, для її образу за кордоном, і загалом для української інклюзії”.

Щодо гіпотетичних загроз, які може потягти призначення нового президента бієнале з його ультраправими поглядами, – тут МКІП не поспішає діяти. З П'єтранджело Буттафуоко міністерство на контакт не виходило, план дій не складало. “Спочатку треба дочекатись його офіційного призначення, дочекатись, чи будуть від нього взагалі якісь недружні до нас заяви, – пояснює заступник міністра з євроінтеграції, комісар українського павільйонуТарас Шевченко. – Ми працюємо над максимальним блокуванням всього російського на всіх рівнях, і можливо, варто скласти якийсь план дій, але не треба дути на воду доки ми не знаємо її температури.”

Фото: Lb.ua Частина інсталляції з проєкту «Щирі Вітання» Каті Бучацької, 2024

60-та Венеційська бієнале сучасного мистецтва триватиме з 20 квітня до 24 листопада 2024 року. Український павільйон працюватиме впродовж всієї виставки.