Кіноспільнота закликає владу забрати гроші в Держкіно та віддати ЗСУ

Українські кінематографісти звернулись до Президента, Голови Верховної Ради та Прем‘єр-міністра з пропозицією передати цьогорічний бюджет Державного агенства України з питань кіно на потреби Збройних сил України.

Це звернення оприлюднене у відкритому листі, який підписали близько 200 представників кіно- та культурної спільноти, зокрема Українська Кіноакадемія, Українська гільдія режисерів, лауреати Шевченківської премії кінооператори Ярослав Пілунський, Юрій Грузінов, Сергій Стеценко, режисерка Ірина Цілик, член правління Європейської кіноакадемії, продюсер Денис Іванов, кінорежисерки Аліна Горлова, Марися Нікітюк, Марина Врода, Надія Парфан засновник Ukraїner Богдан Логвиненко, директорка Довженко Центру Олена Гончарук та ін.

“Зважаючи на системний непрофесіоналізм, недоброчесність у роботі Держкіно та провалену роботу з міжнародними партнерами, ми висловлюємо свою недовіру керівництву Державного агентства України з питань кіно та закликаємо відповідальні органи перенаправити рекордний цьогорічний бюджет відомства (589,6 млн грн на «підтримку кінематографії, в тому числі документування воєнних злочинів») на потреби Сил Оборони,” – йдеться у зверненні.

Держкіно планує витратити бюджет на "підтримку кінематографії”, зокрема, виробити не менше 600 годин серіалів за рік, частина з яких буде присвячена “документуванню воєнних злочинів".

Кінематографісти звертають увагу на те, що, хоча українське кіно потребує юджетної підтримки для розвитку та репрезентації України в світі, утім роки некомпетентної та недоброчесної роботи керівництва Держкіно дають підставу вважати, що виділені кошти будуть використані неефективно та з численними порушеннями.

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