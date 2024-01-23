Фільм "20 днів у Маріуполі" - номінант на премію "Оскар"

Стрічка претендує на нагороду в номінації "Найкращий документальний фільм".

Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" потрапила у перелік номінантів на премію "Оскар".

Як ідеться на сайті премії Американської академії кінематографічних мистецтв, робота режисера Мстислава Чернова претендує на нагороду в номінації "Найкращий документальний фільм".

До остаточного переліку кандидатів на нагороду в цій номінації також увійшли:

«Бобі Вайн: народний президент» (Мозес Бвайо, Кристофер Шарп, Джон Баттсек);

«Вічна пам’ять»;

«Чотири дочки» (Каутер Бен Ганія, Надім Чейхруха);

«Вбити тигра» (Ніша Пагуджа, Корнелія Принцип, Давид Оппенгайм);

Лідер за номінаціями цьогорічного "Оскара" - фільм "Оппенгеймер" (13), "Бідолашні ствоіння" (11) і "Вбивці квіткової повні" (10).

Церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 10 березня.

Що відомо про український фільм "20 днів у Маріуполі"