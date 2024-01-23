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Фільм "20 днів у Маріуполі" - номінант на премію "Оскар"

Стрічка претендує на нагороду в номінації "Найкращий документальний фільм".

Фільм "20 днів у Маріуполі" - номінант на премію "Оскар"

Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" потрапила у перелік номінантів на премію "Оскар".

Як ідеться на сайті премії Американської академії кінематографічних мистецтв, робота режисера Мстислава Чернова претендує на нагороду в номінації "Найкращий документальний фільм".

До остаточного переліку кандидатів на нагороду в цій номінації також увійшли:

  • «Бобі Вайн: народний президент» (Мозес Бвайо, Кристофер Шарп, Джон Баттсек);
  • «Вічна пам’ять»;
  • «Чотири дочки» (Каутер Бен Ганія, Надім Чейхруха);
  • «Вбити тигра» (Ніша Пагуджа, Корнелія Принцип, Давид Оппенгайм);

Лідер за номінаціями цьогорічного "Оскара" - фільм "Оппенгеймер" (13), "Бідолашні ствоіння" (11) і "Вбивці квіткової повні" (10).

Церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 10 березня.

Що відомо про український фільм "20 днів у Маріуполі" 

  • Стрічка зображує облогу міста протягом 20 днів після нападу російських військ уранці 24 лютого 2022 року. Її створили члени команди Associated Press, які стали останніми міжнародними журналістами в оточеному Маріуполі. Вони продовжили роботу в облозі та зафіксували кадри, які пізніше стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів.
  • «20 днів у Маріуполі» — режисерський дебют воєнного кореспондента (з досвідом у Сирії, Нагірному Карабасі, Лівії, Іраку, Секторі Газа, Афганістані), фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова. 
  • Також у створенні картини були залучені фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. За роботу в обложеному Маріуполі вони отримали Пулітцерівську премію, яка вважається найпрестижнішою в галузі журналістики.
  • Нещодавно стрічку відібрали до двох номінацій премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA).
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