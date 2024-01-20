Археологи потрапили в один зі склепів замку в Галичі

Українські археологи потрапили в один із шести склепів замку в Галичі Львівської області.

Про це розповів доцент кафедри архітектури та реставрації Львівської політехніки, кандидат архітектурних наук Юрій Лукомський, передає Укрінформ.

“У підземеллях Галицького замку зберігалась зброя, документація міста і цілого краю. Там були тюрми і приміщення для стрільби з бійницями. Зараз вони закриті ззовні ґрунтом… За описом 1582 року під поверхом, який розкопали, згадується шість склепів. Нам вдалося потрапити в один із них через вікно. Він збережений у прекрасному стані. Це – велика кімната зі склепінням, з бійницями, а таких склепів має бути шість – три на одному поверсі і нижче ще три. Тобто перед нами ще велике відкриття”, - розповів Лукомський.

Він уточнив, що археологи досліджують в’їздову або губернаторську вежу Галицького замку, яку також називали судовою вежою.

Ця вежа датується 16 століттям, має кілька поверхів.

Торік розпочались дослідження підземелля, коли співробітники з Національного заповідника “Давній Галич” почали будувати браму, щоб продавати квитки на Галицький замок, і наштовхнулись на колосальний мур.

Юрій Лукомський проводив там розкопки у 1995 році, тому його запросили в якості консультанта.

Він припускає, що поховань у підземеллях замку не може бути, але не виключає сюрпризів.

“Поховання здійснювались лише у сакральних спорудах, а це – оборонна. Але, якщо там сиділи ув’язнені і їх привалило, то можемо знайти навіть кістяки. Археологія зовсім не передбачувана”, - зауважив Лукомський.

На думку археолога, розкопки підземелля Галицького замку можуть відкрити автентичні речі у їх первозданному вигляді.