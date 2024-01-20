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Археологи потрапили в один зі склепів замку в Галичі

Археологи досліджують в’їздову або губернаторську вежу Галицького замку.

Археологи потрапили в один зі склепів замку в Галичі
Замок у Галичі
Фото: Укрінформ

Українські археологи потрапили в один із шести склепів замку в Галичі Львівської області.

Про це розповів доцент кафедри архітектури та реставрації Львівської політехніки, кандидат архітектурних наук Юрій Лукомський, передає Укрінформ.

“У підземеллях Галицького замку зберігалась зброя, документація міста і цілого краю. Там були тюрми і приміщення для стрільби з бійницями. Зараз вони закриті ззовні ґрунтом… За описом 1582 року під поверхом, який розкопали, згадується шість склепів. Нам вдалося потрапити в один із них через вікно. Він збережений у прекрасному стані. Це – велика кімната зі склепінням, з бійницями, а таких склепів має бути шість – три на одному поверсі і нижче ще три. Тобто перед нами ще велике відкриття”, - розповів Лукомський.

Він уточнив, що археологи досліджують в’їздову або губернаторську вежу Галицького замку, яку також називали судовою вежою.

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Ця вежа датується 16 століттям, має кілька поверхів. 

Торік розпочались дослідження підземелля, коли співробітники з Національного заповідника “Давній Галич” почали будувати браму, щоб продавати квитки на Галицький замок, і наштовхнулись на колосальний мур.

Юрій Лукомський проводив там розкопки у 1995 році, тому його запросили в якості консультанта.

Він припускає, що поховань у підземеллях замку не може бути, але не виключає сюрпризів.

“Поховання здійснювались лише у сакральних спорудах, а це – оборонна. Але, якщо там сиділи ув’язнені і їх привалило, то можемо знайти навіть кістяки. Археологія зовсім не передбачувана”, - зауважив Лукомський.

На думку археолога, розкопки підземелля Галицького замку можуть відкрити автентичні речі у їх первозданному вигляді.

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