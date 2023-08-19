Археологи знайшли на Львівщині стародавню культову споруду

Про датування знахідки наразі не йдеться, оскільки треба вивчити всі знахідки прискіпливіше.

Під час розкопок в с. Ілів на городищі “Печера” у Львівській області знайшли стародавнє святилище.

Про це повідомила пресслужба Львівської ОВА.

Наземна споруда прямокутної форми розташована на краю дитинця укріпленого городища. Її довжина 12 м, ширина 4 м, по периметру через 1-2 м прослідковуються сліди від вкопаних стовпів.

“Про датування наразі не йдеться – мусимо вивчити всі знахідки прискіпливіше. Але якщо прив’яжемо цю споруду до дохристиянського капища, то йтиметься про 10 ст. Вважаємо, що спершу це городище було святилищем, пізніше воно, очевидно, втратило цю функцію із впровадженням християнства, а вже згодом могло використовуватися як городище-сховище для тих сіл, які фіксуємо навколо цієї гори – в долині річки Іловець”,- розповів керівник експедиції Андрій Гавінський.

Він додав, що споруда не була житловою, а мала громадське призначення. Люди могли збиратися тут для прийняття важливих рішень, проведення обрядових дій.

Гавінський зазначив, що розмір городища приблизно 40 на 40 метрів, і подібні споруди трапляються переважно на Буковині. Це буде таке перше городище-святилище, добре досліджене в регіоні Верхнього Дністра.

Нагадаємо, після підриву росіянами Каховської ГЕС на території заповідника “Хортиця” виявили нові археологічні знахідки на території, яка була під водами Дніпра.