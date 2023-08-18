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На Рівненщині оцифрували Острозьку Біблію

Тепер унікальне видання можуть переглянути онлайн всі охочі.

На Рівненщині оцифрували Острозьку Біблію
Фото: Пресслужба Рівненської облради

“Державний історико-культурний заповідник м. Острога” оцифрував Острозьку Біблію 1581 року.

Про це повідомила пресслужба Рівненської облради.

Зазначається, що тепер унікальне видання можуть переглянути онлайн всі охочі.

Острозька Біблія — одне з найважливіших кириличних стародрукованих видань. Воно було підготовлене гуртком учених при Острозькій Академії і надруковане в Острозі друкарем Іваном Федоровим. До друку долучився і князь Костянтин Острозький. Книга є досконалим зразком друкарського мистецтва України кінця XVI століття. 

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Оцифрування вдалося провести в рамках проєкту “Оцифрування і каталогізація кириличних стародруків колекції Державного історико-культурного заповідника м. Острог” за підтримки Українського культурного фонду.

Нагадаємо, за допомогою переданого американцями обладнання у Національному заповіднику “Києво-Печерська лавра” планують оцифрувати з фондів заповідника до 12 тис. культурних об’єктів та 2,5 тис. документів.

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