Головне за ніч та ранок. Четвер, 10 серпня

Ворожий удар по нафтобазі на Рівненщині, 30 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, ворожі обстріли, чергові атаки безпілотників на Москву і окупований Севастополь.

Цієї ночі Рівненська область зазнала масованої атаки безпілотниками. Внаслідок обстрілів зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Люди не постраждали, повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

За його словами, на місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки. Задіяний пожежний потяг. Працюють і відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур області. "Хімічний та радіаційний фон в нормі. Евакуація населення застосовуватися не буде", – зазначив очільник ОВА.

З 23:00 9 серпня по четверту годину ранку 10-го тривала ворожа атака іранськими безпілотниками, які РФ запустила із північно-східного напрямку, з району міста Курськ.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що загалом російські окупанти застосували 10 ударних БпЛА “Shahed-136/131”. Сили та засоби ППО Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищили 7 ворожих безпілотників. Для цього були застосовані зенітні керовані ракети та стрілецька зброя підрозділів безпосереднього прикриття.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулось 30 бойових зіткнень.

Ворог завдав 3 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один по – зенітно-ракетному комплексу та ще один – по логістичному хабу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби противника та важливий об’єкт противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 10 серпня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу 9 серпня Збройні сили знищили близько 580 російських військових, 16 танків та вертоліт ворога. З початку повномасштабної війни по сьогодні армія РФ втратила близько 252 200 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Міноборони РФ повідомило, що цієї ночі 11 дронів-камікадзе намагалися атакувати Севастополь, але нібито були знищені. "Поблизу міста Севастополь черговими засобами ППО було уражено 2 БПЛА, ще 9 придушено засобами радіоелектронної боротьби, які, не досягнувши мети, зазнали аварії в акваторії Чорного моря", – йдеться у повідомленні.

У відомстві також поінформували про нібито збиття вночі 10 серпня двох дронів, які летіли у бік Москви. Про атаку безпілотників на Москву також повідомив мер російської столиці Сергій Собянін. "Вночі, близько 4-ї години ранку, ППО збила два ударних БпЛА, що летіли у бік міста. Один – у Калузькій області, інший – у районі ЦКАД (центральна кільцева автомобільна дорога – ред.)", – сказав він.

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